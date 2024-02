Belen chiede “a quando il nuovo fidanzato?” e riceve una replica epica da Raz Degan

Belen Rodriguez: la risposta decisa agli haters sui social

Belen Rodriguez, sempre al centro delle critiche per la sua vita amorosa altalenante, ha deciso di prendere una posizione netta contro i suoi detrattori sui social. Su Instagram, la showgirl ha indossato l’elmetto per fronteggiare le continue critiche che riceve quotidianamente. Gli attacchi si concentrano sulle sue relazioni sentimentali, spesso segnate da delusioni, come quella con Elio Lorenzoni, recentemente conclusa.

“Sono fatti miei”, ha risposto Belen con determinazione a un commento sarcastico di un utente riguardo al suo prossimo fidanzato, citando lo storico spot dello Jägermeister degli anni ’90.

La difesa di Belen sul suo ruolo di madre

Le critiche non riguardano solo la sfera sentimentale, ma si estendono anche al suo ruolo di madre. Alcune persone accusano Belen Rodriguez di non dedicare abbastanza tempo ai figli a causa dei suoi impegni amorosi. Di fronte a questi attacchi, la showgirl ha risposto con compassione: “Mi dispiace quando leggo queste cose perché mi accorgo che chi le scrive sta soffrendo molto. Ti sto vicina e ti abbraccio”, dimostrando una tattica empatica nei confronti dei detrattori.

“Bersi un bicchiere di vino e sorridere alla vita”, consiglia ironicamente Belen a chi critica, aggiungendo con delicatezza un suggerimento provocatorio.

Belen e Elio Lorenzoni: dal sogno del matrimonio alla rottura

Alla fine del 2023, Belen Rodriguez parlava apertamente di matrimonio e famiglia con Elio Lorenzoni, sostenendo di aver trovato un amore maturo. Tuttavia, poche settimane dopo, la relazione è improvvisamente giunta al termine, lasciando molti interrogativi sulle cause della rottura. Mentre l’imprenditore bresciano mantiene il silenzio, la showgirl argentina si esprime solo attraverso i suoi canali social, lasciando aperte molte domande sul futuro della sua vita sentimentale.

