Belen festeggia San Valentino in grande stile: tutti i dettagli

Belen Rodriguez festeggia San Valentino con gli amici

Belen Rodriguez, la famosa modella argentina, ha trascorso il giorno di San Valentino in modo diverso da quanto ci si potesse aspettare. Nonostante le voci che la volessero festeggiare con l’imprenditore Elio Lorenzoni, sembra che la loro storia d’amore sia naufragata e non ci sia alcuna possibilità di riavvicinamento. Tuttavia, Belen non ha intenzione di lasciarsi abbattere e ha deciso di uscire e divertirsi. Ha indossato un abito rosso mozzafiato e si è recata al ristorante Carmè, nel cuore di Milano.

Una serata di baldoria con gli amici

Belen non è andata al ristorante da sola, ma ha portato con sé la sua amica di lunga data, Patrizia Griffini, e il suo compagno, Mauro Situra, un famoso hairstylist. Dopo aver cenato, il gruppo si è scatenato ballando e divertendosi all’interno del locale, come dimostrato dalle Stories Instagram pubblicate da Patrizia Griffini. In particolare, Belen si è esibita su un palco allestito nel ristorante insieme a Carmen Buscè, cantando insieme a lei.

Una pausa di svago dopo i viaggi e la fine della relazione

La serata di San Valentino è stata un momento di svago per Belen, che è appena tornata in Italia dopo un viaggio di lavoro a Dubai e una breve vacanza in Scozia. Durante questo periodo, sembra che la relazione con Elio Lorenzoni si sia conclusa, anche se nessuno dei due ha confermato ufficialmente la rottura. Tuttavia, Belen ha lasciato intendere che la loro storia d’amore è finita attraverso alcuni post sui social media. Quello che sembrava un amore solido e duraturo si è rivelato essere solo un breve episodio nella vita della modella, che ora è pronta a ballare da sola.

