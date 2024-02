Belen fuggita a Dubai: i motivi dietro la sua fuga

Belen Rodriguez vola a Dubai per lavoro dopo la rottura con Elio Lorenzoni

Dopo la sua recente visita in Scozia, Belen Rodriguez ha deciso di prendere un volo per Dubai. La showgirl ha condiviso su Instagram delle foto che testimoniano il suo arrivo nel continente asiatico, ma sembra che questa volta ci siano motivazioni diverse dietro il suo viaggio.

In risposta ai commenti sotto il post, Belen ha rivelato di stare bene e che probabilmente il suo viaggio nel Regno Unito le ha restituito la serenità. Tuttavia, ci sono anche coloro che la criticano perché “è sempre in giro e mai con i figli” o perché “scappa sempre”. In realtà, la showgirl ha svelato a questi utenti di essere a Dubai per lavoro.

Questa volta sembra che l’argentina sia tornata a stare bene e che il viaggio in Scozia le abbia restituito la serenità. La fine della storia con Elio sembra ormai certa, anche se i diretti interessati non hanno confermato nulla. Si ritiene che Belen abbia intrapreso questo viaggio nel Regno Unito qualche giorno fa proprio per ritrovare la serenità. Ora sembra averla trovata ed è impegnata in altri progetti lavorativi, tanto da essere ripartita di nuovo, questa volta verso una destinazione più lontana.

La fine della storia con Elio Lorenzoni

Nonostante sembrasse che Lorenzoni potesse essere il principe azzurro, l’uomo della sua vita che l’aveva aiutata a ritrovare il sorriso, la showgirl ha già cambiato idea. Mentre qualche mese fa era andata da Mara Venier a parlare dell’importanza di Elio nella sua vita e di quanto la facesse stare bene, ora sembra che le cose siano cambiate. Belen parlava già di matrimonio e di figli, ma sembra che tutto sia finito.

Secondo un’indiscrezione di Alberto Dandolo, sembra che sia stata proprio Belen a voler mettere fine alla relazione. La motivazione sarebbe l’incapacità di comprensione da parte di Elio. Questo è sorprendente, considerando che la stessa Belen ha ammesso mesi fa di aver superato uno dei periodi più bui della sua vita grazie a lui.

Si sostiene anche che Lorenzoni volesse che Belen si allontanasse dal mondo del gossip e non alimentasse ulteriormente le voci. Una cosa che non è stata fatta: prima con la disputa con Antonino Spinalbese e poi con le insinuazioni su Alessia Marcuzzi.

Insomma, sembra che Belen continui a vivere attraverso il mondo del gossip e che non possa rinunciarvi, e forse questo pensiero l’ha portata a prendere una strada diversa da quella di Elio.

About The Author