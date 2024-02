Belen lascia Elio in una notte fonda: le motivazioni svelate - avvisatore.it

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: la fine di una storia d’amore

La relazione tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni è giunta al termine dopo soli cinque mesi, lasciando la modella argentina delusa e sorpresa. La coppia sembrava promettente, tanto che Belen aveva dichiarato di aver trovato l’uomo della sua vita durante una puntata di Domenica In lo scorso dicembre. Tuttavia, le cose sono cambiate rapidamente e la coppia si è separata. Secondo il magazine Oggi, Belen è stata quella a prendere la decisione di porre fine alla relazione.

Secondo l’esperto di gossip e retroscena televisivi Alberto Dandolo, autore dell’articolo su Oggi, Belen ha deciso di chiudere la relazione a causa dell’incapacità di Elio di comprenderla a fondo e, forse, per sospetti di utilizzare la storia a fini pubblicitari. Ciò che colpisce è la velocità con cui la relazione è giunta al termine, dopo le dichiarazioni appassionate di Belen. Ora, la modella è libera da qualsiasi vincolo sentimentale.

Mentre Belen ha affrontato la fine della relazione pubblicamente, Elio è rimasto in silenzio e sembra che continuerà a farlo. Da quando è diventato oggetto di interesse per la cronaca rosa, l’imprenditore bresciano non ha mai rilasciato dichiarazioni e sembra improbabile che lo faccia ora.

Alcune indiscrezioni suggeriscono che le crepe nella relazione siano iniziate dopo le rivelazioni di Belen sui tradimenti subiti dall’ex marito Stefano De Martino e sui rapporti tesi con un altro ex, Antonino Spinalbese. La showgirl ha persino minacciato di portare De Martino in tribunale tramite i social media. Questi atteggiamenti sembrano aver infastidito Lorenzoni, che avrebbe preferito che Belen si allontanasse da questa esposizione mediatica. Ora, i due hanno preso strade separate, anche se ci sono voci che suggeriscono una possibile riconciliazione in futuro.

