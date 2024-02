Belen Rivera e Giacomo Cavalli: Un nuovo amore dopo Diletta Leotta?

Belen Rodriguez e Giacomo Cavalli: un’amicizia sospetta?

La notizia che sta facendo scalpore riguarda Belen Rodriguez e Giacomo Cavalli, ex fidanzato di Diletta Leotta. Nonostante non siano stati sorpresi in atteggiamenti intimi, ci sono molti sospetti che circondano la loro amicizia. Dopo una cena con amici, Belen è salita a casa di Giacomo e ci è rimasta per un’ora, uscendo da una porta secondaria. Questo ha sollevato molte domande sul loro rapporto, soprattutto considerando che la showgirl è tornata da poco single.

La fine della storia con Elio Lorenzoni

Dopo il suo ritorno dall’Argentina, Belen ha preso una decisione importante: ha deciso di porre fine alla sua relazione con Elio Lorenzoni, l’uomo che l’aveva aiutata a superare un periodo difficile della sua vita. La sua decisione è stata confermata dal fatto che si è recata in Scozia da sola, lasciando i fan sorpresi. Non è ancora chiaro cosa sia successo tra loro, ma sembra che ci siano state delle incomprensioni che hanno portato alla fine della loro storia.

Il momento di depressione e la storia con Elio

Durante l’estate, Belen ha affrontato un periodo di grande sofferenza. Ha confessato pubblicamente di aver vissuto uno dei momenti più bui della sua vita dopo aver scoperto i tradimenti di Stefano De Martino. Questo l’ha portata a chiudersi in casa, a isolarsi e a perdere l’appetito. Grazie all’aiuto di un supporto psicologico e di Elio, che è stato al suo fianco, Belen è riuscita a rinascere. Durante una puntata di “Domenica In”, ha persino parlato di un futuro insieme a Elio, considerando la possibilità di matrimonio e di diventare di nuovo madre. Tuttavia, a distanza di pochi mesi, sembra che la loro relazione sia già giunta al termine.

Questi sono i fatti riguardanti Belen Rodriguez e la sua vita sentimentale. Nonostante le speculazioni e i sospetti, non possiamo fare altro che aspettare e vedere come si svilupperanno le cose per la famosa showgirl.

