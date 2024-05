Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano: L’approvazione della famiglia per una storia d’amore decollata

Contesto: La nota showgirl argentina, Belen Rodriguez, è stata recentemente paparazzata in compagnia del suo nuovo fidanzato, Angelo Edoardo Galvano. La loro storia d’amore sembra essere partita nel migliore dei modi, con Galvano che ha già fatto breccia nel cuore della famiglia Rodriguez.

Prima Parte: Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano: primi passi di una storia d’amore

Sottotitolo 1: Angelo Edoardo Galvano: Chi è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez

Angelo Edoardo Galvano, 34 anni, è un ingegnere nel settore energetico, specializzato in tecnologie sostenibili. Nelle ultime settimane, è stato al centro dell’attenzione mediatica per la sua relazione con la nota showgirl argentina, Belen Rodriguez.

Sottotitolo 2: Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano: primi scatti insieme

Il settimanale “Chi” ha recentemente pubblicato alcuni scatti che ritraggono la coppia insieme in una serata milanese. paparazzi hanno intercettato la coppia per le vie del capoluogo lombardo, dove Galvano ha mostrato grande complicità con Veronica Cozzani, la madre di Belen.

Seconda Parte: Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano: ‘approvazione della famiglia per una storia d’amore decollata

Sottotitolo 1: Angelo Edoardo Galvano e la famiglia Rodriguez: Un’affinità immediata

Nelle foto pubblicate dal settimanale “Chi”, si vede Angelo che abbraccia Veronica Cozzani e poi papà Gustavo Rodriguez. Queste dimostrazioni d’affetto sono sicuramente un segnale positivo per Belen, che ha sempre sottolineato l’importanza dell’approvazione della sua famiglia nella scelta dei suoi partner.

Sottotitolo 2: Belen Rodriguez e l’importanza della famiglia nelle sue scelte

In una recente intervista radiofonica, Belen ha dichiarato: “Se mia mamma inizia piano piano a guardare male la persona con la quale sto, che sia un’amica, un fidanzato, un collaboratore di lavoro… La faccio fuori. Anche entro poco”. Questa dichiarazione mette in evidenza quanto sia importante per lei l’approvazione della sua famiglia, in particolare di sua madre.

Per ora, Angelo sembra aver fatto un’ottima impressione sui genitori di Belen. Inoltre, ha già avuto modo di conoscere anche la madre di lui, che vive in Sicilia ed è felice per la storia d’amore del figlio. La storia d’amore tra Belen e Angelo sembra quindi avere tutte le carte in regola per decollare.