Belen Rodriguez: la smentita del flirt con Bruno Cerella

Belen Rodriguez risponde ai gossip con una tenera foto con il figlio Santhiago.

Nelle ultime settimane, il nome di Belen Rodriguez è tornato al centro dell’attenzione per presunti flirt e frequentazioni. Tra i rumors più recenti, spicca quello legato al giocatore di basket Bruno Cerella, con cui la showgirl argentina è stata paparazzata in varie occasioni. Tuttavia, un post su Instagram sembra mettere fine alle speculazioni. Tra le sue storie, Belen ha condiviso uno scatto che la ritrae mano nella mano con il figlio Santhiago, frutto della sua relazione passata con Stefano De Martino. La didascalia, “Fidanzata? Sì con mio figlio“, appare come una chiara smentita alle voci sul presunto flirt con Cerella.

Il passato di Belen Rodriguez con Bruno Cerella: amicizia o qualcosa di più?

La relazione tra Belen Rodriguez e Bruno Cerella non è nuova, considerando che i due hanno già avuto una breve frequentazione nel 2018, poco dopo la fine della storia della showgirl con Andrea Iannone. Tuttavia, le recenti paparazzate e le voci su una possibile ripresa della relazione hanno tenuto banco sui media. Nonostante il settimanale Chi abbia pubblicato scatti che li ritraggono insieme in momenti di intimità, Belen sembra voler mettere un punto fermo alla situazione, mostrandosi affettuosa con il figlio Santhiago e lasciando intendere che la sua unica “fidanzata” al momento sia proprio lui. Resta dunque da capire se tra Belen e Bruno ci sia davvero qualcosa di più di una semplice amicizia, o se la showgirl ha deciso di porre un freno alle voci che la coinvolgono.