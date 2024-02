Belen Rodriguez risponde agli haters: “Ma fate un po’ di silenzio”

Belen Rodriguez: Risposta agli Haters sotto il suo Ultimo Post

Durante il weekend, Belen Rodriguez ha trascorso del tempo in barca con amici, condividendo su Instagram una foto con una citazione significativa. La showgirl ha scritto: “Sei un dono meraviglioso che la vita mia ha dato. Quanto è vero che… Quando uno trova un amico trova un tesoro“. Tuttavia, la pubblicazione ha generato commenti negativi da parte degli haters.

Belen Rodriguez: Risposta agli Haters su Instagram

Belen Rodriguez: Nuova Fase della sua Vita Sentimentale

In risposta ai commenti, Belen Rodriguez ha rivelato dettagli sulla sua situazione sentimentale. Riguardo alla domanda su un possibile nuovo fidanzato, ha risposto: “Sono fatti miei“. Questa affermazione conferma la fine della relazione con Elio Lorenzoni. Inoltre, ha risposto con empatia a un commento triste, mostrando comprensione e vicinanza: “Che commento triste, primo d’animo. Mi dispiace leggere cose del genere perché mi fa capire che chi lo scrive sta soffrendo molto. Sono vicina a te e ti abbraccio forte, ti invio amore! Spero che tu possa sentirlo anche a distanza“.

Belen Rodriguez: Frecciatina a Elio e Messaggio di Positività

Mentre alcuni criticano Belen Rodriguez, altri le esprimono solidarietà e consigli positivi. La showgirl ha condiviso un pensiero simile, aggiungendo ironicamente: “Aggiungerei anche un po’ di sesso“. Questo commento è stato interpretato come una risposta alle critiche sulla fine della sua relazione con l’imprenditore. In un mare di opinioni contrastanti, Belen Rodriguez si mostra decisa a non lasciare che gli haters influenzino il suo stato d’animo.

