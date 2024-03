Belen Rodriguez: Una Nuova Vita a Milano

Belen Rodriguez e la Sua Rinascita

Belen Rodriguez, nota showgirl argentina, sembra aver finalmente voltato pagina dopo un periodo difficile segnato da depressione. Dopo la rottura del fidanzamento con Elio Lorenzoni, la star ha preso in mano la propria vita e ha iniziato un percorso di rinascita. Dopo un viaggio solitario in Scozia per una profonda riflessione e una pausa divertente a Dubai con le sue amiche, sembra che Belen stia ritrovando se stessa e guardando al futuro con ottimismo.

La Vita di Belen a Milano

Radici a Milano e Famiglia Vicina

Milano è diventata la città del cuore per Belen Rodriguez, che ha scelto di mettere radici nel quartiere Brera, lo stesso quartiere dove abitano i suoi genitori, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez. Qui, la showgirl si circonda della sua famiglia e dei suoi affetti più cari, inclusi i bambini che tiene a stretto contatto come Santiago, figlio di Stefano De Martino, e Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese. Anche la sua sorella Cecilia Rodriguez ha scelto Milano come sua dimora insieme al fidanzato Ignazio Moser, con il quale si sposerà presto. Belen, infatti, ha recentemente trovato una nuova casa vicino alla sua attuale residenza per restare ancora più vicina ai suoi cari e continuare a godere della calorosa presenza della sua famiglia.