Belen Rodriguez vs Antonino Spinalbese: l’infinito scontro – Gossip News Italia

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la battaglia continua sui social

L’ex coppia formata dalla famosa showgirl argentina Belen Rodriguez e l’acclamato hair stylist Antonino Spinalbese sembra essere coinvolta in una disputa sempre più accesa. Tutto è iniziato il 26 dicembre scorso, quando Spinalbese ha condiviso un post sui social media, accompagnato da una frecciatina diretta a Belen: “My Christmas, auguri a tutti i papà“, ha scritto sotto una foto in cui teneva in braccio il suo cane, lamentando di non aver trascorso le vacanze natalizie con la figlia Luna Marì. Inoltre, ha accusato l’ex compagna di aver portato la bambina in viaggio senza il suo consenso.

La risposta di Belen Rodriguez non si è fatta attendere, poiché ha deciso di esporre la sua versione dei fatti: “Non è venuto a prenderla il 25 e il 26 perché non ha voluto“. Le dichiarazioni della showgirl argentina hanno innescato una serie di polemiche sui social media.

La situazione sembra essere arrivata a un punto di rottura, con Belen pronta ad agire legalmente contro l’ex compagno. Secondo la versione di Rodriguez, non è stata lei a impedire a Spinalbese di vedere la figlia. In un recente commento sui social media, ha sottolineato che sarebbe stato proprio l’ex compagno a rifiutare l’opportunità di trascorrere il Natale con la bambina: “Non è venuto a prenderla il 25 e il 26 perché non ha voluto. Vuole solo trarne vantaggio mediaticamente, ma non sa ancora con chi ha a che fare“.

La guerra sui social media durante le festività natalizie

La situazione è esplosa sui social media proprio durante le festività natalizie. Belen ha deciso di rompere il silenzio per evitare fraintendimenti riguardo al suo comportamento e alla presenza di Spinalbese nella vita della figlia: “Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente e lo sai bene. Invito la persona che mi ha tirato in ballo ad occuparsi di sua figlia durante tutto l’anno. Non porre attenzione solo sul giorno di Natale. L’amore serve sempre, non solo alla vigilia. Lo invito a non nominarmi mai più pubblicamente, ma in forma privata. Altrimenti sarò costretta a spiegare la verità. Ancora una volta, ormai, non ho più problemi a farlo“.

La situazione si è ulteriormente intensificata con scambi di commenti e minacce da entrambe le parti. In risposta alle accuse ricevute, Spinalbese ha replicato su Instagram: “Essere genitore non significa avvalersi di babysitter, autisti, personale di servizio e preferire tutti gli altri parenti o nuovi compagni alla presenza del padre…“

Una possibile soluzione in tribunale

La tensione tra l’ex coppia sembra essere giunta a un punto di svolta, con minacce di ricorso in tribunale da parte di Belen Rodriguez. La situazione non accenna a diminuire e il confronto potrebbe trovare una risoluzione solo attraverso vie legali. La battaglia continua, con entrambi i protagonisti che difendono la propria versione dei fatti sui social media, alimentando così la curiosità e l’attenzione del pubblico. Resta da vedere come si svilupperà questa controversia e se troverà una soluzione pacifica o si protrarrà ancora per molto tempo.