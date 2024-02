Belen scocca una frecciatina a Elio Lorenzoni da Dubai

Belen Rodriguez e il suo viaggio a Dubai: senza Elio Lorenzoni, ma con una frecciatina

La famosa modella argentina Belen Rodriguez sembra essere di nuovo single e le cose tra lei e i suoi ex, Elio Lorenzoni e Antonino Spinalbese, sembrano prendere una piega alquanto disastrosa. In questi giorni, Belen è partita per un viaggio a Dubai, ma questa volta senza Lorenzoni al suo fianco. Tuttavia, ha deciso di portare con sé l’amica Patrizia Griffini. Durante il suo soggiorno, i fan di Belen hanno iniziato a chiederle del perché Elio non fosse più presente nei suoi post sui social. Nonostante la pressione, Belen ha scelto di mantenere il silenzio, lasciando che le speculazioni circolassero liberamente. Tuttavia, ha deciso di rispondere a un commento che sembrava essere rivolto proprio a Lorenzoni, con un messaggio criptico: “Viaggia che apri gli occhi”. Questa risposta ha fatto sorgere nuove ipotesi, suggerendo che Belen abbia preso la sua decisione durante il viaggio e abbia deciso di porre fine alla loro relazione.

Antonino Spinalbese rompe il silenzio e lancia una frecciatina

Antonino Spinalbese, padre della figlia di Belen, Luna Marì, ha deciso di rompere il silenzio e condividere un messaggio sulle sue storie Instagram. Il messaggio recitava: “La classe è quando hai molto da dire ma scegli di stare in silenzio”. Questo gesto sembra essere in linea con la sua scelta di non discutere pubblicamente i dettagli della sua relazione con Belen, ma lascia trasparire che potrebbe avere molte verità da rivelare.

Le indiscrezioni sulla fine della storia tra Belen e Elio

Secondo alcune indiscrezioni, Belen avrebbe lasciato Elio Lorenzoni perché non si sentiva compresa nella loro relazione. Nonostante ciò, Belen ha deciso di inserire una piccola frecciatina indiretta nei confronti dell’imprenditore bresciano durante il suo viaggio a Dubai. Molti dettagli sulla fine della loro storia d’amore rimangono ancora avvolti nel mistero, ma sembra che sia giunto il momento di dire addio a questa relazione.

