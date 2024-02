“Belen svela il curioso modus operandi della sua nuova fiamma”

Belen Rodriguez avvistata con Giacomo Cavalli: un nuovo flirt dopo la rottura con Elio Lorenzoni

Dopo la fine della sua storia con Elio Lorenzoni, sembra che Belen Rodriguez abbia già voltato pagina. Il settimanale Chi ha infatti beccato l’argentina in compagnia di un nuovo misterioso ragazzo: Giacomo Cavalli, ex di Diletta Leotta. Secondo quanto riportato dal giornale, i due avrebbero trascorso una serata a cena con amici e successivamente Belen sarebbe salita a casa di Giacomo, uscendo da una porta secondaria circa un’ora dopo. Questo incontro è avvenuto poco dopo il ritorno della showgirl dalla Scozia, dove si era recata in solitaria dopo la rottura con l’imprenditore bresciano. Pare che il modello fosse di passaggio a Milano e che abbiano approfittato per trascorrere del tempo insieme.

Retroscena sulla relazione tra Belen e Giacomo: più di un’amicizia?

Nonostante siano amici da tempo, il tempismo e i dettagli di questo incontro hanno sollevato molte domande. Deianira Marzano ha svelato nuovi retroscena sulla relazione tra Belen e Giacomo. Pare che non ci sia solo un’amicizia a legarli. Un utente ha rivelato all’esperta di gossip che, anni fa, la Rodriguez era interessata al modello e che i due si erano scritti e sentiti per un certo periodo di tempo. E sembra che questa volta sia stata proprio Belen a ricontattarlo dopo la fine della sua storia con Elio.

Un modus operandi che ricorda l’inizio della relazione con Elio Lorenzoni

Questo modus operandi ricorda molto l’inizio della relazione con Elio Lorenzoni. È noto che Belen e l’imprenditore si conoscevano già prima di fidanzarsi e si era anche vociferato di una tresca tra i due quando Belen era ancora con Antonino Spinalbese. Inoltre, sembra che l’argentina conosca bene l’ambiente di Brescia, avendo frequentato altri ragazzi della zona. E uno di questi sembrerebbe essere proprio Giacomo Cavalli.

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, Belen avrebbe una sorta di “lista di nomi” di vecchie conoscenze che ricontatta ogni volta che si lascia con un compagno. Se questa versione fosse vera, significherebbe che l’argentina ha un modus operandi specifico che applica ad ogni separazione. Tuttavia, al momento Belen e Giacomo sarebbero coinvolti solo in un leggero flirt, poiché la showgirl non sta cercando nulla di serio. È passato poco tempo dalla fine della sua storia d’amore con Elio, per il quale si era espressa con grandi promesse e dichiarazioni d’amore. Pertanto, non ci resta che aspettare per scoprire come si evolverà questa vicenda.

