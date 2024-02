Belen visita l’ex Cerella: il gossip si infiamma con una presunta tradimento

Belen Rodriguez e Bruno Cerella: Il Ritorno di Fiamma?

Belen Rodriguez continua a far parlare di sé nel mondo del gossip, questa volta per presunti legami con il cestista Bruno Cerella. La modella argentina sembra essere al centro di voci riguardanti un possibile ritorno di fiamma con il suo ex, Bruno Cerella.

Si dice che i due si conoscano da anni e che nel 2018 abbiano avuto un flirt, poco dopo la fine della relazione di Belen con Andrea Iannone. Le voci furono alimentate da paparazzate pubblicate da Chi Magazine, che li ritraevano in atteggiamenti intimi. Cerella, interrogato in proposito, si limitò a un enigmatico “No comment”.

Il Video su Instagram e i Sospetti dei Fan

Recentemente, Belen ha pubblicato un video su Instagram che ha destato sospetti tra i suoi follower. Nel video, la modella ha ripreso un quadro che appartiene a Cerella e che si trova nella sua casa. Questo dettaglio ha scatenato una serie di domande sulla presunta frequentazione tra i due.

Nonostante l’interesse dei fan e le domande dirette, Belen ha scelto di mantenere il silenzio assoluto riguardo alla natura della sua relazione con Cerella, evitando di fornire spiegazioni o conferme.

La Fine della Storia con Elio Lorenzoni

Parallelamente, la relazione tra Belen Rodriguez e l’imprenditore Elio Lorenzoni sembra essere giunta al capolinea, nonostante nessuno dei due abbia confermato ufficialmente la rottura. Le voci sul presunto crac sentimentale sono sempre più insistenti, con i due che conducono vite separate da settimane.

Belen aveva inizialmente parlato di una love story matura con Lorenzoni, ma sembra che la realtà abbia dimostrato il contrario, con la relazione che si è conclusa inaspettatamente in pochi mesi.

