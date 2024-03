Benjamin Franklin: Anticipazioni sulla nuova serie con Michael Douglas

Michael Douglas riveste i panni di Benjamin Franklin su Apple TV+

Dal 12 aprile, gli spettatori potranno rimanere affascinati dall’interpretazione di Michael Douglas nei panni di Benjamin Franklin nella nuova serie TV di Apple, intitolata semplicemente “Franklin”. L’attore premiato con due Oscar, quattro Golden Globe, un Premio BAFTA e un Primetime Emmy, si immerge in un viaggio affascinante in cui Franklin, figura di spicco della storia americana, si trova ad affrontare ostacoli come spie britanniche, informatori francesi e rivali politici. Dopo i primi tre entusiasmanti episodi, gli spettatori dovranno attendere settimanalmente per scoprire lo sviluppo della intrigante trama.

Ispirazione dal libro “A Great Improvisation”

La serie, composta da otto episodi, trae ispirazione dal libro “A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America” di Stacy Schiff, vincitrice del premio Pulitzer. Un racconto avvincente che si concentra su una missione segreta intrapresa da Franklin, 70enne, in Francia, dove si impegna a convincere il Re a sostenere un esperimento democratico fondamentale per il successo della Guerra d’Indipendenza.

Il genio poliedrico di Benjamin Franklin

Nel 1776, Franklin era già una celebrità mondiale grazie ai suoi esperimenti sull’elettricità, una fama che si dimostrò preziosa nel campo diplomatico. La sua influenza ebbe un ruolo cruciale nell’ottenere l’alleanza franco-americana nel 1778 e nel contribuire alla firma del trattato di pace con la Gran Bretagna nel 1783. Un uomo di grande intelligenza e saggezza, Franklin affrontò sfide epiche che hanno plasmato la storia.

Il cast stellare di “Franklin”

Accanto a Michael Douglas, il cast di “Franklin” vanta interpreti di talento che danno vita a personaggi fondamentali della narrazione:

Noah Jupe nel ruolo di Temple Franklin

Thibault de Montalembert nel ruolo del Comte de Vergennes

Daniel Mays interpreta Edward Bancroft

Ludivine Sagnier nel ruolo di Madame Brillon

Eddie Marsan come John Adams

Assaad Bouab interpretando Beaumarchais

Jeanne Balibar nel ruolo di Madame Helvetius

Theodore Pellerin come Marchese de Lafayette

Dietro le quinte di “Franklin”

La serie vede la firma di rinomati professionisti come Kirk Ellis e Howard Korder, autori e produttori della serie. Alla regia troviamo Tim Van Patten, conosciuto per il suo lavoro in serie di successo come “Boardwalk Empire” e “Il Trono di Spade”, premiato con un Emmy e un DGA Award, che si occupa anche della produzione esecutiva. Un team di eccellenza per un progetto avvincente e di grande impatto emotivo.