Benzema sotto attacco: tifosi di Al-Ittihad criticano aspramente, profilo Instagram chiuso

Benzema in Arabia Saudita: una discesa agli inferi

Lo sbarco di Karim Benzema in Arabia Saudita sta diventando un vero e proprio incubo. L’ultima sconfitta (5-2) contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’ex giocatore del Real Madrid ha firmato un contratto da 100 milioni di euro a stagione con l’Al-Ittihad, ma sembra che non stia rendendo quanto ci si aspettava. Dopo sole 18 partite, la squadra è a 22 punti di distanza dalla capolista Al-Hilal.

Un rapporto difficile con l’Al-Ittihad

Tutto è cominciato quando Benzema ha avuto un litigio con l’allenatore Nuno Espirito Santo. Da quel momento, le cose sono andate sempre peggio. Nonostante abbia segnato 9 gol e fatto 5 assist in 15 partite, sembra che i tifosi dell’Al-Ittihad non gli perdonino nulla. Secondo il giornale francese L’Equipe, il francese è stato soprannominato “Ben-Hazima”, che in arabo significa “il figlio della sconfitta”.

Una situazione lontana dalle aspettative

La squadra ha già perso sei partite in questa stagione, rispetto alle sole quattro della scorsa stagione. La pressione su Benzema è così alta che durante la partita contro l’Al-Nassr è stato oggetto di pesanti critiche da parte dei tifosi. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il calciatore ha deciso di chiudere il suo account Instagram. La sua esperienza in Arabia Saudita è molto diversa da quella che si aspettava dopo aver vinto il Pallone d’Oro nel 2022.

(Mundo Deportivo)

