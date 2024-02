Berrettini: Mesi complicati, stato attuale e fine della relazione con Satta

Matteo Berrettini: il ritorno al tennis e la rottura con Melissa Satta

Il tennista Matteo Berrettini, durante una conferenza stampa virtuale da Montecarlo, ha condiviso il suo stato d’animo riguardo al ritorno al tennis dopo un periodo difficile. Ha dichiarato: “Sono stati mesi complicati, in cui non sono riuscito a fare ciò che amo di più, giocare a tennis e competere. Non sono mai riuscito veramente a giocare. Sono stati mesi complicati perché rispetto al passato ho accettato un po’ meno questa situazione. E’ stato un momento difficile che per fortuna sento di aver superato: mi sento bene fisicamente e mentalmente, ho tanta voglia di giocare tornei, di tornare nel tour e di sentirmi di nuovo giocatore. Sento una bella energia nell’aria.”

Nuovi orizzonti: la separazione da Melissa Satta

Berrettini ha anche annunciato la fine della relazione con la showgirl Melissa Satta, definendola “un rapporto bellissimo”. Questa rottura arriva in un momento di rinascita per il tennista italiano, che si prepara a tornare in campo con rinnovato entusiasmo. La separazione, se da un lato rappresenta una novità nella vita personale di Berrettini, dall’altro sembra essere parte di un processo di cambiamento e crescita che lo sta portando a concentrarsi maggiormente sulla sua carriera sportiva.

Aspettative future e prossimi impegni

Con la mente e il corpo pronti a sfidare nuovamente i campi da tennis, Matteo Berrettini guarda al futuro con determinazione e ottimismo. Dopo aver superato un periodo complicato, è motivato a tornare a competere al massimo livello e a dimostrare il suo valore nel circuito internazionale. La sua voglia di giocare e la positività che traspare dalle sue parole lasciano intravedere un ritorno in grande stile per il tennista italiano, pronto a riconfermarsi tra i migliori al mondo.

