Berrettini umiliato da frasi imbarazzanti a C’è posta per te

Matteo Berrettini a C’è Posta per Te: la critica di Grazia Sambruna

La presenza di Matteo Berrettini nell’episodio di C’è Posta per Te trasmesso il 17 febbraio 2024 ha suscitato reazioni contrastanti, soprattutto da parte della critica televisiva. Grazia Sambruna, giornalista del Corriere della Sera, ha stroncato l’ospitata del tennista romano assegnandogli un voto basso e definendo le sue parole di conforto a Denise, una giovane in lutto, come una “dolorosa sfilza di frasi fatte”. Sambruna ha evidenziato l’imbarazzo di Berrettini di fronte alle telecamere e ha criticato la sua scelta di esprimersi con luoghi comuni durante il momento emotivamente delicato.

“Una dolorosa sfilza di frasi fatte di fronte a un lutto: voto 5”

Reazioni del pubblico e commenti sui social

Nonostante le critiche ricevute da parte della stampa, il pubblico di C’è Posta per Te e i telespettatori sui social hanno mostrato un atteggiamento più positivo nei confronti di Matteo Berrettini. In particolare, le spettatrici hanno elogiato la dolcezza e la tenerezza dimostrate dal tennista nei confronti di Denise, apprezzando anche la sua prestanza fisica. I commenti positivi e affettuosi hanno evidenziato un’interpretazione più gentile dell’ospitata di Berrettini rispetto alla critica ricevuta dalla giornalista.

Coincidenze e ironie: Sinner in finale a Rotterdam e Berrettini a C’è Posta per Te

La serata del 17 febbraio ha visto anche un’altra importante vicenda nel mondo del tennis: la finale del torneo Atp 500 a Rotterdam, che ha visto Jannik Sinner come protagonista. La coincidenza temporale ha portato a commenti ironici e provocatori sui social, con confronti tra il successo sportivo di Sinner e la partecipazione televisiva di Berrettini. Alcuni utenti hanno ironizzato sulle diverse scelte dei due tennisti, generando una serie di battute pungenti e scherzose sul web.

