Berté punta all’Eurovision grazie a San Marino con una vendetta contro l’ex

Una Voce per San Marino: La Finale e i Finalisti

Il 24 febbraio è in programma la finale di Una Voce per San Marino, evento che determinerà il cantante che avrà l’opportunità di rappresentare il Paese all’Eurovision Song Contest. Tra i finalisti annunciati spicca il nome di Loredana Berté.

Loredana Berté, nota cantante italiana, ha manifestato il desiderio di vincere a Sanremo per poter andare in Svezia e “vendicarsi” dell’ex marito, Bjorn Borg. Non riuscendo a raggiungere i primi posti al festival, ha deciso di tentare la fortuna in un’altra competizione.

Partecipanti e Aspettative

Oltre a Berté, alla finale di Una Voce per San Marino parteciperanno altri artisti italiani come i Jalisse, Marcella Bella, Pago, La Rua, Aaron Sibley, Aime Atkinson, Wlady, Corona, IceMc, Dj Jad e Dana Gillespie. Loredana Berté ha espresso il suo desiderio di partecipare all’Eurovision, motivando la sua scelta con il desiderio di contrariare l’ex marito e dimostrare il suo valore come artista.

Durante la settimana di Sanremo, Berté ha sottolineato l’importanza di partecipare all’Eurovision, poiché il concorso si tiene in Svezia, paese legato al suo passato sentimentale con Bjorn Borg. La cantante ha vissuto una relazione tumultuosa con l’ex marito, che sembrava non accettare il successo della partner, portandola a prendere una pausa dalla musica.

Anticipazioni e Rumors sull’Evento

La finale di Una Voce per San Marino sarà presentata da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, con la partecipazione di ospiti speciali come Riccardo Cocciante, Al Bano e Mogol. Nonostante i rumors, Annalisa e Mahmood non parteciperanno alla competizione, smentendo le voci che li volevano in gara per l’Eurovision. Il contest darà voce a talenti provenienti da 36 Paesi diversi, mentre l’Italia sarà rappresentata a Malmö da Angelina Mango con il brano “La Noia”, arricchito probabilmente da versi in inglese e spagnolo.

