Bertolaso, fine imminente per cooperative con medici gettonisti - avvisatore.it

Le cooperative che arruolano medici gettonisti in via di estinzione

Le cooperative che si avvalgono di medici gettonisti rischiano di scomparire non solo in Lombardia, dove sono già state eliminate, ma in tutte le Regioni italiane. Questa è stata l’affermazione dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante una conferenza stampa.

Secondo Bertolaso, la lotta contro i gettonisti ha un impatto significativo sulla disponibilità di medici e infermieri, che in passato hanno cercato alternative al Servizio Sanitario Nazionale. L’assessore ha spiegato che mercoledì si è tenuto un incontro a Roma con i direttori, il Ministero della Salute, l’Università, gli assessori regionali alla sanità e i presidenti delle Regioni. Durante l’incontro, è stato presentato il lavoro svolto per contrastare i gettonisti attraverso il primo bando per anestesisti, pronto soccorso e interventi minori. Inoltre, altre Regioni stanno adottando procedure simili.

A fine mese, una seconda convenzione scadrà per la Valle Olona, Gallarate e Busto Arsizio, dove verranno interrotti i rapporti con i pediatri gettonisti. In seguito, sarà indetto un nuovo bando per rimpiazzare questi professionisti.

Secondo Bertolaso, l’eliminazione dei gettonisti rappresenta un’opportunità per recuperare medici e infermieri che in passato hanno scelto strade diverse dal Servizio Sanitario Nazionale. Questi professionisti potrebbero quindi essere riassorbiti nel sistema sanitario nazionale, garantendo una maggiore qualità e continuità dell’assistenza medica.

In conclusione, sembra che le cooperative che si affidano ai medici gettonisti stiano perdendo terreno. Le Regioni italiane stanno adottando misure per eliminare questa pratica e sostituire i professionisti coinvolti con figure più stabili e affidabili. Questo rappresenta un’opportunità per migliorare il sistema sanitario nazionale e garantire un servizio di qualità a tutti i cittadini.

About The Author