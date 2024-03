Betta Lemme: Il ritorno con il singolo “Dance Til Forever”

Betta Lemme, la talentuosa cantautrice italo-canadese, torna sulle scene musicali con il suo ultimo singolo intitolato “Dance Til Forever”. Dopo il successo internazionale ottenuto con il brano “Bambola” nel 2017, Betta Lemme si prepara a conquistare nuovamente il pubblico con la sua nuova produzione musicale.

Il mix esplosivo di “Dance Til Forever”

Il nuovo singolo di Betta Lemme, “Dance Til Forever”, rappresenta un connubio tra il pop d’oltreoceano e l’energia della dance house, con influenze che richiamano atmosfere spagnoleggianti. Il brano si distingue per un beat unico che culmina nel ritornello, trasmettendo immediatamente la voglia di ballare. In un’ottica di celebrazione della Giornata Internazionale della donna, Betta Lemme ritorna sulle scene musicali trasmettendo valori legati all’empowerment femminile e alla lotta per i diritti fondamentali.

La poliedrica Betta Lemme

Betta Lemme dimostra la propria versatilità musicale sin dall’età di due anni, quando inizia a suonare il piano. Pur avendo abbandonato gli studi classici per dedicarsi alla dance, la cantautrice conserva un forte legame con la musica italiana e un’ampia varietà di influenze musicali, che vanno dagli Abba a Stromae. Il suo percorso artistico è arricchito da collaborazioni con rinomati produttori e musicisti, tra cui Rick Markowitz e Scott Harris, e da esibizioni live in importanti festival internazionali.

Dal successo di “Bambola” a “Dance Til Forever”

Betta Lemme ha raggiunto la notorietà grazie al successo ottenuto con il singolo “Bambola”, cantato in tre lingue e certificato ORO in Italia. Il brano ha conquistato le classifiche di streaming e radio in Italia e nel mondo, dimostrando il talento e la capacità di Betta Lemme di spaziare tra diverse culture e linguaggi musicali. La sua musica, inoltre, fa parte delle colonne sonore di film e serie TV di successo presenti su importanti piattaforme di streaming.

La multiculturalità come punto di forza

Betta Lemme si distingue per la sua capacità di unire le sue origini multiculturali e le diverse influenze musicali per creare un sound unico e coinvolgente. Con il lancio del singolo “Dance Til Forever”, la cantautrice si prepara a stupire nuovamente il pubblico internazionale, confermando il suo status di artista poliedrica e di talento in continua evoluzione.