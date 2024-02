Bianca Balti protagonista della nuova collezione Sisley: uno stile unico e seducente

Sisley presenta la collezione S/S 2024 con La Dolce Vita

La nuova collezione S/S 2024 di Sisley è stata presentata con una campagna fotografica dal titolo “La Dolce Vita”, scattata da Pierre-Ange Carlotti e interpretata dalla bellissima Bianca Balti. La campagna, ambientata nella Città Eterna, richiama l’heritage di Sisley e celebra la bellezza eterna di Roma.

Un viaggio sensoriale nella Città Eterna

Nella campagna, Bianca Balti è accompagnata dal modello Giacomo Cavalli, già volto di diverse case di moda. Insieme, i due si abbandonano a momenti di piacere all’interno di un lussuoso hotel, circondati da un gruppo di amici incontrati per caso. Le immagini, accompagnate da un video, catturano l’atmosfera di un viaggio sensoriale attraverso la bellezza e l’eleganza di Roma.

La fotografia di Pierre-Ange Carlotti

La fotografia della campagna è stata affidata a Pierre-Ange Carlotti, che ha già collaborato con Sisley per la Fall Winter 2023 con Deva Cassel. Carlotti è stato incaricato di catturare la sensualità dei protagonisti e la collezione SS24. La top model Bianca Balti ha commentato entusiasta: “Sono felice di aver lavorato con Sisley e con Pierre-Ange Carlotti perché il suo stile cool ricrea le atmosfere e le sensazioni che hanno caratterizzato le campagne del marchio negli anni Duemila e che nel mio immaginario rimangono iconiche“.

Lo stile Sisley: minimalismo funzionale e allure anni ’90

La collezione SS24 di Sisley, selezionata dalla stylist Georgia Pendlebury, rappresenta lo stile distintivo del marchio. I capi condensano un mix di minimalismo funzionale, allure anni ’90 e animo rock. Tra i pezzi chiave spiccano pantaloni e completi sartoriali, abiti da sera per lei, camicie per lui e borse in pelle. Bianca Balti ha dichiarato: “Il mio capo preferito in assoluto è il completo tailleur rigato con la giacca doppiopetto, adoro il taglio dei pantaloni che rispecchia molto il mio stile“.

Il colore dominante della collezione è il nero, che caratterizza anche la nuova hoodie con logo frontale, icona del brand. La collezione SS24 di Sisley rappresenta un omaggio alla bellezza senza tempo di Roma e al fascino intramontabile della Dolce Vita.

