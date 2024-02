Biden: tensione Usa-Israele per gli insulti a Netanyahu

Biden critica Netanyahu: “un maledetto cattivo”

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso la sua crescente insofferenza e sospetto nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, tanto da definirlo, in privato, “un maledetto cattivo”. Questa rivelazione è stata fatta da fonti anonime a Politico, che hanno avuto accesso alle conversazioni del presidente. Tuttavia, la Casa Bianca ha prontamente smentito queste affermazioni. Il portavoce Andrew Bates ha dichiarato: “Il presidente non ha mai detto una cosa del genere, né lo farebbe”. Ha inoltre sottolineato che i due leader hanno una relazione rispettosa sia in pubblico che in privato, che dura da oltre dieci anni.

Nonostante la smentita ufficiale, Politico insiste sul fatto che Biden si trova in una posizione sempre più scomoda a causa del conflitto in corso a Gaza. Secondo il sito americano, Netanyahu sembra desideroso di coinvolgere gli Stati Uniti in un conflitto più ampio in Medio Oriente, al fine di garantire un flusso continuo di armi americane nella regione, e forse anche di truppe. Questa situazione sta generando preoccupazione all’interno del campo democratico, poiché si teme che un sostegno incondizionato a Israele possa essere controproducente in vista delle elezioni di novembre, soprattutto perdendo il voto dei giovani.

Inoltre, si sta diffondendo un consenso trasversale tra le diverse correnti politiche, secondo il quale la guerra tra Israele e Gaza deve finire immediatamente e Biden deve fare sentire la sua voce nei confronti di Netanyahu. Un deputato democratico ha spiegato a Politico: “È importante che Biden si faccia valere su Bibi”. Questo suggerisce che ci sia una crescente pressione all’interno del partito democratico affinché il presidente prenda una posizione più decisa nei confronti di Israele e del suo leader.

In conclusione, nonostante la smentita ufficiale della Casa Bianca, le tensioni tra Biden e Netanyahu sembrano essere evidenti. La critica del presidente americano nei confronti del primo ministro israeliano, sebbene espressa in privato, riflette un crescente malcontento all’interno del campo democratico riguardo al sostegno incondizionato a Israele. La situazione attuale nel conflitto tra Israele e Gaza sta mettendo Biden in una posizione delicata, poiché deve bilanciare il sostegno tradizionale a Israele con le preoccupazioni dei giovani elettori democratici. Sarà interessante vedere come il presidente affronterà questa sfida e se riuscirà a far valere la sua voce nei confronti di Netanyahu.

