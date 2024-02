Biden trionfa nelle primarie democratiche in Nevada per le elezioni Usa 2024 - avvisatore.it

Joe Biden vince le elezioni primarie nel Nevada

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni primarie che si sono svolte ieri nel Nevada, in vista delle elezioni presidenziali del 2024. Secondo le proiezioni basate sul 71% dei voti, Biden ha conquistato il 90% dei voti, pari a 76.000 schede. Questo risultato gli garantisce almeno 29 delegati.

Biden si conferma come favorito nel calendario democratico

Questa è la seconda vittoria di Biden nel calendario delle primarie democratiche, dopo il suo trionfo nello stato della Carolina del Sud tre giorni fa. Il presidente ha cercato di mobilitare la base democratica in vista del voto di novembre, considerando il presidente uscente Donald Trump come il suo avversario principale. In un discorso dopo la vittoria nel Nevada, Biden ha sottolineato l’importanza di queste elezioni, affermando:

“La posta in gioco in queste elezioni non potrebbe essere più alta. Ci sono voci estremiste e pericolose al lavoro nel Paese, guidate da Donald Trump, che sono determinate a dividere il nostro Paese e riportarci indietro. Non possiamo permettere che questo avvenga.”

Biden si avvicina alla nomination democratica

Con questa vittoria nel Nevada, Biden si avvicina sempre di più alla nomination democratica per le elezioni presidenziali del 2024. Il suo successo nel Nevada dimostra la sua popolarità tra gli elettori democratici e rafforza la sua posizione come favorito nella corsa alla Casa Bianca. Nonostante sia ancora presto per fare previsioni definitive, Biden sembra avere un vantaggio significativo rispetto agli altri candidati democratici. La sua campagna si basa sulla promessa di unire il paese e contrastare le politiche divisive di Trump. Con il suo messaggio di unità e stabilità, Biden sta cercando di attrarre un ampio sostegno tra gli elettori democratici e indipendenti.

In conclusione, Joe Biden ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni primarie nel Nevada, consolidando la sua posizione come favorito nella corsa alla nomination democratica. La sua campagna si concentra sulla necessità di unire il paese e contrastare le politiche divisive di Donald Trump. Con il suo successo nel Nevada, Biden dimostra di avere un ampio sostegno tra gli elettori democratici e si avvicina sempre di più alla nomination presidenziale.

