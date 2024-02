Big Mama: giornalista colpevole di body shaming.

Il dibattito sul confine tra ironia e body shaming

Negli ultimi giorni si è acceso un acceso dibattito riguardo alla sottile linea che separa l’ironia dal body shaming, a seguito di due episodi che hanno coinvolto la giovane cantante Big Mama, in gara al Festival di Sanremo 2024. Inizialmente, un meme condiviso sulla pagina di Striscia la Notizia ha suscitato indignazione sui social, poiché paragonava la cantante al personaggio di Ursula de La Sirenetta. Successivamente, un giornalista ha pubblicato un tweet denigratorio sulla giovane, il quale gli è costato un provvedimento disciplinare da parte dell’AD Rai, Roberto Sergio. Questi episodi sollevano interrogativi sul confine tra umorismo e offesa, e mettono in luce la necessità di una maggiore consapevolezza nel trattare temi sensibili come l’aspetto fisico delle persone.

La responsabilità dei professionisti nell’era dei social media

Il fatto che un giornalista professionista sia stato oggetto di un provvedimento disciplinare per un tweet denigratorio nei confronti di una giovane cantante evidenzia un problema più ampio: il collasso dei contesti nell’era dei social media. Prima dell’avvento di queste piattaforme, l’espressione pubblica era riservata principalmente ai professionisti dei media, i quali erano tenuti a rispettare determinati standard etici e professionali. Tuttavia, con l’avvento dei social media, tutti hanno ottenuto la possibilità di esprimere le proprie opinioni senza filtri. Questo privilegio, che inizialmente sembrava un passo avanti verso una maggiore democratizzazione dell’informazione, ha portato anche a una maggiore diffusione di contenuti offensivi e denigratori. È quindi fondamentale che i professionisti mantengano un alto livello di responsabilità e consapevolezza nel loro utilizzo dei social media, evitando di cadere nella trappola del “dito più veloce del cervello”.

La strada per l’evoluzione è ancora lunga

Gli episodi che hanno coinvolto Big Mama e il giornalista mettono in luce la necessità di un cambiamento culturale più ampio. Se anche i professionisti si lasciano sfuggire commenti denigratori e offensivi, diventa evidente che la strada per l’evoluzione è ancora lunga. È importante promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione, in cui l’aspetto fisico delle persone non sia oggetto di derisione o discriminazione. Come ha dichiarato Big Mama stessa: “A Sanremo mi sento Lady Gaga. Ho avuto il cancro, cosa mi può fermare?“. La sua forza e determinazione sono un esempio di come sia possibile superare gli ostacoli e affermare la propria identità nonostante le critiche. È necessario che tutti, professionisti e non, si impegnino per creare un ambiente in cui ogni individuo possa sentirsi accettato e valorizzato per ciò che è, senza essere giudicato in base al proprio aspetto fisico. Solo così potremo compiere passi significativi verso una società più inclusiva e rispettosa.

