Big Mama: La forza di Lady Gaga a Sanremo dopo la battaglia contro il cancro

Big Mama a Sanremo: “La rappresentazione serve molto”

La rapper Big Mama ha fatto parlare di sé durante la sua esibizione al Festival di Sanremo. La sua performance ha affrontato un tema potente e dirompente, che ha suscitato grande interesse e dibattito. In un’intervista, Big Mama ha sottolineato l’importanza della rappresentazione e dell’accettazione di sé stessi: “Se due giorni fa qualcuno avesse postato qualcosa di negativo su di me, non so quanti mi avrebbero difeso. Oggi, invece, vedo quanti lo stanno facendo. Raccontarsi e rappresentarsi è molto importante”.

Big Mama: “Gli artisti che mandano messaggi importanti sono premiati”

Big Mama crede che gli artisti che vogliono trasmettere messaggi importanti, basati anche sulle loro esperienze personali, vengano sempre premiati. Secondo lei, aiutando se stessi, si può aiutare anche gli altri. Le persone non vogliono sentirsi sole, ma vogliono sentirsi comprese e ascoltate. Big Mama auspica che un giorno salirà su un palco e verrà giudicata per le sue capacità artistiche, piuttosto che per il suo aspetto fisico: “Quando si accorgeranno che sono bionda piuttosto che grassa, vorrà dire che avremo fatto un grande passo avanti a livello sociale”.

Big Mama: “Ho avuto il cancro, ma non mi fermerò”

Big Mama è un esempio di forza e determinazione, nonostante le difficoltà che ha affrontato nella sua vita. Ha vissuto il bullismo e ha combattuto una grave malattia: “Ho avuto il cancro, è una brutta cosa. Ho fatto 12 chemioterapie a 20 anni. Ma se ho superato questo, cosa mi può fermare? Quando si attraversano tanti problemi nella vita, si inizia a valutarli in modo diverso”. Big Mama ha dimostrato di essere una guerriera e ora sta vivendo un momento di grande visibilità nazionale grazie alla sua partecipazione a Sanremo.

Big Mama: “Non esistono donne brutte”

La rapper di Avellino ha affrontato anche il tema dell’estetica, affermando che non esistono donne brutte. Non si sente inferiore a nessuno dal punto di vista fisico e di bellezza. Al contrario, si sente come Lady Gaga, con tanti flash e persone che la fermano per foto ovunque vada. Big Mama ha anche parlato del suo nuovo album, in cui ha abbandonato un po’ di rabbia nella scrittura per concentrarsi su qualcosa di più accessibile a un pubblico più ampio. Vuole comunicare ciò che sente al maggior numero possibile di persone.

About The Author