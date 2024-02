Big Mama: la rapper di Avellino che spicca tra i big di Sanremo

BigMama: la giovane artista che porta il rap al Festival di Sanremo 2024

Una promessa della musica italiana

Marianna Mammone, meglio conosciuta come BigMama, è una delle giovani realtà musicali più interessanti del panorama italiano. Classe 2000, la talentuosa artista ha già conquistato importanti traguardi nella sua carriera.

Il debutto al Festival di Sanremo

Ieri sera, BigMama ha fatto il suo debutto sul palco dell’Ariston, partecipando al Festival di Sanremo 2024 nella categoria dei big. La sua esibizione è stata emozionante, con lacrime liberatorie che hanno concluso la performance.

Un percorso di successo

Originaria di Avellino, BigMama ha vissuto fino al 2019 in un piccolo paese di provincia prima di trasferirsi a Milano. Nel 2022, è stata scelta da una piattaforma di streaming musicale come una delle dieci artiste di RADAR Italia, un programma globale nato per supportare i talenti emergenti.

Un’artista poliedrica

BigMama non si limita solo alla musica. Nel 2022, è diventata testimonial di Zalando per la campagna #voceallostile, reinterpretando il classico “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli. Il suo volto è stato protagonista di importanti cartelloni pubblicitari a Milano.

Un messaggio di positività

La carriera di BigMama è caratterizzata da un forte messaggio di positività e resilienza. Il 15 aprile 2022, ha pubblicato il suo primo album intitolato “Next Big Thing”, che rappresenta la sua forza interiore nel superare le difficoltà della vita.

Un discorso contro il bullismo

Il primo maggio dello stesso anno, BigMama ha salito il palco del Concertone di Roma, conquistando il pubblico con un discorso sulla body positivity e criticando il bullismo di cui è stata vittima in prima persona. La sua performance ha lasciato un segno indelebile nella memoria di tutti i presenti.

Un’estate di successo

Durante l’estate del 2022, BigMama ha intrapreso il suo primo tour, esibendosi in venti date in tutta Italia. Durante questi concerti, ha dimostrato tutto il suo talento e carisma sul palco, conquistando il pubblico ad ogni esibizione.

Un’artista in continua evoluzione

La sua carriera non si ferma qui. Nel 2023, BigMama ha partecipato al Festival di Sanremo come ospite nella serata dei duetti, esibendosi in una performance iconica di “American Woman” insieme ad Elodie. Inoltre, il 24 febbraio dello stesso anno, ha pubblicato il suo nuovo singolo “Ma che hit”, prodotto da Damiank, seguito dalla contagiosa canzone “Bloody Mary”, prodotta dagli ITACA.

Un successo internazionale

Grazie alla sua collaborazione con una nota piattaforma di streaming musicale, BigMama è arrivata anche sui cartelloni di Times Square a New York. Questo è solo l’inizio di una carriera che promette di essere sempre più brillante.

BigMama è un’artista poliedrica e talentuosa, che sta conquistando il cuore del pubblico italiano e internazionale. Il suo stile unico e il suo messaggio di positività la rendono una figura di spicco nel panorama musicale contemporaneo. Continueremo a seguire con attenzione la sua carriera, certi che ci riserverà ancora molte sorprese.

