Big Mama si esibisce in un indimenticabile show a Sanremo

Big Mama: la rapper che ‘apre’ una rosticceria a Sanremo 2024

A Sanremo 2024, Big Mama non si presenta solo con il suo talento artistico, ma anche con una sorpresa culinaria. La giovane rapper, che si esibirà con il brano “La rabbia non ti basta”, ha aperto una rosticceria temporanea chiamata “La rabbia non ti pasta”. Situata in corso Garibaldi, la rosticceria propone piatti tipici della tradizione napoletana, come pasta, patate e provola, frittata di pasta e pizza di scarola.

La doppia sfida di Big Mama

Mentre si prepara per la sua esibizione come 17esima artista in gara, Big Mama scherza sulla sua posizione nella scaletta: “Essendo campana, non è proprio un numero che porta fortuna. Però ce lo facciamo piacere. Non mi lamento e non mi lamenterò mai”. La rapper dimostra di essere una persona superstiziosa e rivela il suo rituale scaramantico: “Farò ovviamente un po’ di toccate di zizza”.

Un’artista poliedrica

Big Mama non è solo una rapper di talento, ma dimostra anche di avere una passione per la cucina. La sua rosticceria temporanea è un modo per condividere la sua cultura e le sue radici attraverso il cibo. Servendo piatti tipici napoletani, Big Mama offre ai suoi fan un’esperienza culinaria unica durante il Festival di Sanremo.

La rapper ha dimostrato di essere una persona versatile, in grado di affrontare diverse sfide. Dalla musica alla cucina, Big Mama si impegna a portare avanti le sue passioni e a sorprendere il pubblico con la sua creatività.

In conclusione, Big Mama si presenta a Sanremo 2024 con una doppia sfida: quella di esibirsi come artista e quella di gestire la sua rosticceria temporanea. La sua presenza sul palco e dietro al bancone dimostra la sua determinazione e la sua voglia di fare le cose in modo diverso. Non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà questa talentuosa artista durante il Festival.

