BigMama a NY: discorso all’Assemblea Generale dell’Onu

BigMama porta il suo messaggio di uguaglianza e amore universale a New York

BigMama, l’artista che ha incantato il pubblico dell’Ariston con il suo messaggio di uguaglianza e amore universale, si prepara a portare la sua voce anche all’Aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Lì, il 22 febbraio, si rivolgerà a una platea internazionale di 2.000 ragazzi tra i 16 e i 17 anni, nel suggestivo Palazzo di Vetro.

BigMama protagonista dell’iniziativa ‘Gcmun talks’ a New York

L’artista è stata scelta per prendere parte all’iniziativa ‘Gcmun talks’ dal titolo ‘Le arti per la cittadinanza globale’ (#AGCNewYork24), organizzata da United Network, associazione legata al Dipartimento di Global Communications delle Nazioni Unite. Il focus del suo intervento sarà ‘Crescere e guardare al futuro’, offrendo agli studenti un’opportunità di riflessione attraverso la sua personale esperienza.

BigMama: voce autentica per ispirare i giovani

Attraverso la sua partecipazione a questo importante evento internazionale, BigMama si conferma non solo come un’artista di talento, ma anche come una voce autentica che cerca di ispirare e sensibilizzare i giovani sulle tematiche cruciali legate all’uguaglianza, al rispetto e alla coesione sociale. La sua presenza all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite rappresenta un ulteriore passo nella diffusione di un messaggio di positività e cambiamento, rivolto alle menti più giovani e promettenti del nostro tempo.

