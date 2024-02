BigMama a NY: discorso all’Assemblea Generale dell’Onu

BigMama porta il suo messaggio di uguaglianza e amore universale a New York

BigMama, celebre artista impegnata nella lotta contro il bullismo e il body shaming, si prepara a portare il suo messaggio di uguaglianza e amore universale anche all’Aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. L’evento, in programma per il 22 febbraio, vedrà l’artista parlare a una platea internazionale di 2.000 ragazzi tra i 16 e i 17 anni, nel suggestivo Palazzo di Vetro.

“Sul palco dell’Ariston ho portato un messaggio di uguaglianza e amore universale, denunciando bullismo, body shaming e ogni tipo di violenza e discriminazione. Ora sono entusiasta di poter condividere la mia esperienza anche con i giovani riuniti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York,” ha dichiarato BigMama in vista dell’importante evento.

BigMama protagonista dell’iniziativa ‘Gcmun talks’ a New York

BigMama è stata scelta come relatrice nell’ambito dell’iniziativa ‘Gcmun talks’, che si focalizza sul tema ‘Le arti per la cittadinanza globale’ (#AGCNewYork24). L’evento è organizzato da United Network, associazione affiliata al Dipartimento di Global Communications delle Nazioni Unite, e rappresenta un’importante occasione per promuovere valori di inclusione e diversità attraverso l’arte e la cultura.

Il focus del discorso di BigMama sarà ‘Crescere e guardare al futuro’, un tema che riflette la sua personale esperienza e che mira a stimolare una profonda riflessione tra gli studenti partecipanti. L’artista si appresta dunque a portare il suo messaggio di positività e speranza a una platea giovane e diversificata, contribuendo così a promuovere valori di tolleranza e rispetto reciproco.

BigMama: un’impegno costante per la sensibilizzazione e l’inclusione

BigMama continua a distinguersi per il suo impegno costante nella sensibilizzazione contro il bullismo, il body shaming e ogni forma di discriminazione. Attraverso la sua arte e la sua voce, l’artista si pone come portavoce di un messaggio di uguaglianza e accettazione, ispirando giovani di tutto il mondo a abbracciare la diversità e a lottare per un futuro più inclusivo e rispettoso.

La partecipazione di BigMama all’Aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua missione di promuovere valori di cittadinanza globale e di incoraggiare i giovani a guardare al futuro con ottimismo e determinazione. La sua presenza all’evento si preannuncia come un momento di ispirazione e riflessione per tutti i partecipanti, contribuendo a diffondere un messaggio di speranza e cambiamento positivo a livello internazionale.

