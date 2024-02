BigMama delle Iene: “Siate scomode, date fastidio, ribellatevi” – Un monologo potente e ispiratore

Big Mama lancia un messaggio di forza e sostegno alle donne

La rapper e cantautrice italiana Big Mama ha recentemente partecipato come ospite al programma televisivo “Le Iene”, dove ha condiviso un importante messaggio sociale rivolto a tutte le donne. Dopo il successo ottenuto alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, l’artista ha voluto spronare le donne a non rimanere in silenzio e a far sentire la propria voce.

Durante la sua apparizione, Big Mama ha tenuto un monologo intenso e potente, in cui ha espresso tutto il suo desiderio di far sentire la propria voce. Sin dai suoi esordi, l’artista non ha mai avuto paura di esprimere la sua opinione e di mostrarsi per quella che è. Questo appello alle donne dimostra ancora una volta il suo impegno nel non farle sentire sole.

“Le donne spaccano e basta”

Big Mama ha condiviso un aneddoto significativo che ha ricevuto come complimento, ma che in realtà era un complimento a metà: “Sei una ragazzina, eppure hai scritto un pezzo che spacca”. Questo commento ha fatto riflettere l’artista sul fatto che spesso alle donne viene riconosciuto il merito di “spaccare” solo perché sono donne. Secondo Big Mama, quando una donna si fa sentire, la sua voce diventa un megafono, il suo corpo un manifesto e la sua carriera diventa “politica”.

L’artista ha espresso la sua frustrazione riguardo a questa percezione distorta e ha invitato le donne a non farsi definire solo in base a stereotipi di genere. Ha sottolineato l’importanza di sentirsi forti e unite, e di non permettere che la paura e le esperienze negative le trascinino verso il basso. Big Mama ha concluso il suo monologo con una frase potente: “Sono una donna che spacca, fa strano?”. Questa frase rappresenta per lei un’immensa gioia e un simbolo di forza.

Siate scomode, ribellatevi e denunciate

Big Mama ha incoraggiato tutte le donne a essere scomode, a dare fastidio, a ribellarsi e a dire di no. Ha sottolineato l’importanza di denunciare le ingiustizie e di trasformare la paura in un’energia positiva che possa “spaccare il mondo a metà”. L’artista ha concluso il suo intervento con una citazione potente: “Parlo ma senza cravatta, fa strano?”. Questa frase rappresenta la sua determinazione nel far sentire la sua voce senza essere limitata da stereotipi o convenzioni sociali.

Big Mama ha dimostrato ancora una volta di essere un’artista impegnata e di avere a cuore le questioni sociali. Il suo messaggio di forza e sostegno alle donne è un richiamo a non rimanere in silenzio e a lottare per i propri diritti. La sua voce, insieme a quella di molte altre donne, è un potente strumento di cambiamento e di emancipazione.

