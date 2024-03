Bigmama si racconta: tra musica, malattia e scoperta di sé

Bigmama, la celebre rapper che ha strappato applausi al Festival di Sanremo 2024, si prepara al lancio del suo ultimo album “Sangue”. In un’intervista esclusiva rilasciata a Il Messaggero, la cantante rivela dettagli intimi e toccanti sulla sua vita e la sua carriera musicale.

La lotta di Bigmama contro il linfoma di Hodgkin

Tra i temi affrontati da Bigmama durante l’intervista, emerge con forza la sua battaglia contro il linfoma di Hodgkin. La rapper ha scelto di condividere pubblicamente la sua esperienza con la malattia, anche attraverso i testi delle sue canzoni. In particolare, nel brano “Veleno” del nuovo album, Bigmama espone con cruda sincerità il suo percorso di sofferenza e rinascita.

La musica come medicina per Bigmama

Nel corso dell’intervista, Bigmama svela che la musica è stata la sua più grande alleata durante il difficile percorso di chemioterapia. Confessa che senza quel sostegno avrebbe potuto non farcela. Inoltre, la rapper rivela di aver trovato conforto nella creazione artistica, che le ha permesso di esprimere le proprie emozioni e paure legate alla malattia.

La sconfitta a Sanremo Giovani 2023 e il percorso di ripresa

Dopo aver vissuto la delusione della sconfitta a Sanremo Giovani 2023, Bigmama ha attraversato un periodo di vulnerabilità e auto-riflessione. La rapper confessa di aver avuto momenti di dubbio e di scarsa autostima, ma grazie al supporto del suo pubblico e ad un percorso psicologico ha trovato la forza per rinascere più determinata che mai.

Bigmama e la scoperta della sua sessualità

Attraverso il brano “Touchdown” presente nel nuovo album, Bigmama esplora il tema della scoperta della propria sessualità. Con coraggio e sincerità, la rapper rivela di essere apertamente bisessuale e di aver affrontato le sfide legate alla sua identità sessuale sin da giovane. L’arte e la musica sono state per lei un mezzo di espressione e di liberazione, permettendole di accettarsi appieno.

La vera felicità di Bigmama

In un momento di confidenza, Bigmama rivela un dettaglio intimo del suo passato: la curiosità e la scoperta della sessualità attraverso i siti porno sul computer di suo padre. Con coraggio e senza filtri, la rapper sottolinea l’importanza di essere se stessi e di non temere i giudizi altrui, trovando infine la sua autentica felicità.

In conclusione, Bigmama si mostra al pubblico con tutta la sua autenticità e la sua vulnerabilità, trasformando le sfide e le esperienze personali in ispirazione per la sua musica. Il suo ultimo album “Sangue” si preannuncia come un viaggio intenso e coinvolgente attraverso la sua anima e la sua arte.