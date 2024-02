BigMama, Striscia la Notizia respinge accuse di body shaming

Striscia la Notizia respinge le accuse di body shaming nei confronti di BigMama al Festival di Sanremo 2024

Il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, ha respinto le accuse di body shaming rivolte nei confronti della cantante BigMama, protagonista al Festival di Sanremo 2024. In un meme pubblicato sui social del programma, il look della cantante è stato accostato a quello di Ursula, una delle protagoniste del film d’animazione “La sirenetta”. Tuttavia, dal tg satirico si sottolinea che i meme sono stati realizzati anche per gli altri artisti in gara, come Loredana Bertè, paragonata a uno struzzo, e il cantante Ghali, paragonato a Edward Mani di Forbice.

Secondo Striscia la Notizia, si tratta di una normale satira di costume, senza alcuna intenzione di body shaming. Il programma sottolinea che gli astuti fomentatori hanno voluto strumentalizzare certe tematiche per ottenere visualizzazioni e clic. Il conduttore Ezio Greggio ha commentato che molte persone sono orgogliose di essere come Ursula e ha invitato il pubblico a non cadere nelle polemiche pretestuose.

La risposta di Striscia la Notizia alle accuse di body shaming

In risposta alle accuse di body shaming, Striscia la Notizia ha sottolineato che i meme pubblicati sui social riguardavano non solo BigMama, ma anche altri artisti in gara al Festival di Sanremo 2024. Il programma ha chiarito che si trattava di una satira di costume, senza alcuna intenzione di offendere o denigrare nessuno.

Il tg satirico ha inoltre criticato coloro che hanno strumentalizzato la situazione per ottenere visibilità e clic, sottolineando che il loro obiettivo era quello di creare polemiche pretestuose. Il conduttore Ezio Greggio ha invitato il pubblico a non cadere in questo tranello e a non farsi manipolare da chi cerca di far passare per “body scemi” coloro che si divertono con la satira di costume.

La difesa di Striscia la Notizia e il messaggio di Ezio Greggio

Striscia la Notizia ha difeso la propria posizione, sottolineando che i meme pubblicati sui social erano parte della satira di costume che caratterizza il programma. Il tg satirico ha ribadito che non c’era alcuna intenzione di body shaming e che i meme riguardavano tutti gli artisti in gara, non solo BigMama.

Il conduttore Ezio Greggio ha commentato che molte persone sono orgogliose di essere come Ursula e ha invitato il pubblico a non farsi coinvolgere nelle polemiche pretestuose. Ha sottolineato che la satira di costume fa parte del programma e che cercare di strumentalizzare certe tematiche è solo un modo per ottenere visibilità e clic. In conclusione, Striscia la Notizia ha respinto le accuse di body shaming e ha invitato il pubblico a non cadere nel tranello delle polemiche pretestuose.

About The Author