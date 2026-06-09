Bike Park Plan de Corones: dal 16 maggio torna la grande stagione della mountain bike nelle Dolomiti

Ultimo aggiornamento il 9 Giugno 2026 by Emiliano Belmonte

Trail spettacolari, nuove infrastrutture e un calendario ricco di eventi: il Bike Park Plan de Corones si prepara ad accogliere rider da tutta Europa

La stagione 2026 del Bike Park Plan de Corones è pronta a entrare nel vivo. A partire dal 16 maggio, uno dei più apprezzati bike park delle Dolomiti riaprirà ufficialmente i suoi percorsi, inaugurando un lungo periodo dedicato alla mountain bike che accompagnerà appassionati e professionisti fino all’8 novembre. Con una rete di trail distribuita su più versanti della montagna, impianti moderni e un programma di eventi capace di richiamare biker da tutta Europa, la località altoatesina si conferma tra le destinazioni più interessanti per chi ama il riding in quota.

L’apertura della stagione inizierà sul versante di Riscone, nei pressi di Brunico, dove l’impianto Kronplatz 2000 sarà operativo dal 16 maggio fino all’autunno inoltrato. Con l’arrivo dell’estate entreranno progressivamente in funzione anche gli altri accessi strategici del comprensorio. Dal 19 giugno sarà infatti aperto il collegamento di Piz de Plaies a San Vigilio di Marebbe, mentre dal 20 giugno sarà la volta dell’impianto Olang 1+2 a Valdaora. Questa organizzazione consente di sfruttare al meglio le diverse aree del bike park, offrendo ai rider la possibilità di vivere esperienze differenti a seconda del versante scelto. Tutti gli impianti saranno attivi con orario continuato dalle 9 alle 17.

Ciò che rende il Bike Park Plan de Corones una destinazione particolarmente apprezzata è la qualità dei suoi percorsi. Il comprensorio mette a disposizione ben 18 trail che si sviluppano attraverso boschi, prati alpini e scenari dolomitici di rara bellezza. Ogni linea presenta caratteristiche specifiche e permette di alternare sezioni veloci, passaggi tecnici e discese più impegnative. Tra i percorsi più iconici spicca l’Herrnsteig, considerato uno dei trail storici della zona e tra i più lunghi e impegnativi dell’intero comprensorio. Grande successo continuano a riscuotere anche il Furcia Trail, il Gassl Trail, la Crazy Bunny Line, il Piz de Plaies Trail e la CC Top Line, percorsi che rappresentano perfettamente l’identità del bike park e la varietà dell’offerta disponibile.

La stagione 2026 sarà caratterizzata anche da importanti novità infrastrutturali. Sul versante di San Vigilio di Marebbe è infatti in corso la realizzazione di una nuova ovovia che contribuirà a migliorare ulteriormente l’accessibilità e la qualità complessiva dell’esperienza. Durante i lavori, la linea RUIS non sarà temporaneamente disponibile, ma il bike park ha già predisposto una soluzione alternativa che consentirà di mantenere pienamente fruibile l’area. Il Furcia Trail sarà infatti collegato attraverso una variante di circa 1,7 chilometri che permetterà di raggiungere la stazione intermedia di Olang 1+2 partendo dal Rifugio P5. Contestualmente saranno effettuati interventi mirati su alcuni tracciati per migliorare la fluidità della guida e aumentare ulteriormente gli standard di sicurezza.

Accanto allo sviluppo delle infrastrutture, continua anche il percorso di crescita del brand Plan de Corones nel panorama internazionale della mountain bike. Prosegue infatti la collaborazione con CUBE, uno dei marchi più importanti del settore, che ha scelto il bike park altoatesino come destination sponsor del proprio Action Team. Questa partnership rafforza il ruolo della località come punto di riferimento per il mondo dell’enduro e del gravity riding, favorendo la presenza di atleti professionisti e la realizzazione di attività promozionali, produzioni video e sessioni di allenamento ad alta quota.

A rappresentare ufficialmente il Bike Park Plan de Corones saranno ancora una volta rider di grande esperienza e talento. Tra questi spiccano Nadine Ellecosta, protagonista del circuito mondiale UCI Enduro, e Jan Laner, vincitore della Coppa Italia nella categoria Open. La squadra si arricchisce inoltre con l’ingresso del giovane Aaron Wiechenthaler, promettente atleta altoatesino che inizierà il proprio percorso con i colori del bike park. Dietro la qualità dei percorsi continua invece il lavoro del team di shaper guidato da Markus Irschara, considerato uno dei pionieri dello shaping in Alto Adige e figura fondamentale per l’evoluzione dei trail.

Anche il calendario degli eventi si presenta particolarmente ricco. Uno degli appuntamenti più attesi sarà il Kronplatz King, in programma l’11 luglio, una gara marathon che combina lunghe discese freeride, single trail tecnici e un suggestivo arrivo in vetta a oltre 2.200 metri di quota. Nello stesso fine settimana si svolgeranno i Test Days, occasione ideale per conoscere da vicino le novità del mercato bike e confrontarsi con aziende, rider e professionisti del settore. Grande attenzione sarà dedicata anche alla formazione attraverso il SAAC Bike Camp, evento che unisce teoria e pratica per migliorare tecnica di guida e sicurezza in montagna. A settembre tornerà infine Enduro Tirol, competizione che porterà gli atleti a confrontarsi con alcuni dei percorsi più spettacolari delle Dolomiti.

Grazie a una stagione che si sviluppa per quasi sei mesi, a una rete di trail in continua evoluzione e a una forte attenzione verso qualità e innovazione, il Bike Park Plan de Corones continua a rappresentare una delle migliori destinazioni per la mountain bike nelle Dolomiti. Un luogo dove sport, natura e adrenalina si incontrano, offrendo un’esperienza capace di soddisfare sia i rider più esperti sia chi desidera avvicinarsi al mondo del gravity riding in uno degli scenari alpini più affascinanti d’Europa.