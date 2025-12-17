Bilancio regionale e territori, il CAL Lazio segna un punto: approvato l’emendamento a favore dei piccoli Comuni

Ultimo aggiornamento il 17 Dicembre 2025 by Emiliano Belmonte

La seduta del Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio del 16 dicembre 2025 rappresenta uno snodo istituzionale di particolare rilevanza nel rapporto tra Regione ed enti locali. Nell’aula del Consiglio regionale del Lazio si è consumato un passaggio che segna un’evoluzione concreta del ruolo del CAL, sempre più coinvolto nelle scelte strategiche che incidono sulla vita dei territori.

Il parere del CAL sulla programmazione economica regionale

Durante i lavori, il CAL ha espresso il proprio parere obbligatorio unico sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale 2026-2028, sulla legge di stabilità 2026 e sulla legge di bilancio pluriennale 2026-2028. Il giudizio complessivo ha riconosciuto una manovra costruita nel segno dell’equilibrio finanziario e della crescita, con una particolare attenzione rivolta alle esigenze delle comunità locali.

Un confronto che si traduce in atti concreti

L’approvazione del parere non si è limitata a un passaggio formale, ma ha rappresentato la sintesi di un confronto istituzionale che, per la prima volta, ha prodotto effetti tangibili nella costruzione del bilancio regionale.

L’emendamento per il trasporto scolastico dei piccoli Comuni

Elemento centrale della seduta è stata l’approvazione di un emendamento promosso dal CAL e destinato a sostenere i piccoli Comuni montani del Lazio, con un intervento mirato sul servizio di trasporto scolastico. L’emendamento, inserito nella legge di stabilità regionale 2026, prevede una dotazione finanziaria di un milione di euro per l’anno di riferimento.

Il passaggio al vaglio del Consiglio regionale

Dopo l’approvazione da parte del CAL, il testo dell’emendamento entrerà ora nell’iter del Consiglio regionale del Lazio, dove sarà esaminato nell’ambito della discussione complessiva sul bilancio, confermando il ruolo attivo dell’organo delle autonomie locali nel processo decisionale regionale.

Un risultato nato da mesi di interlocuzione

Il provvedimento approvato è il frutto di un dialogo avviato nel corso dell’estate con l’Assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini e proseguito nei mesi successivi attraverso un lavoro tecnico-istituzionale che ha permesso di tradurre le esigenze dei territori in una proposta normativa concreta.

Il rafforzamento del ruolo del CAL

Questo percorso ha evidenziato come il CAL stia progressivamente assumendo una funzione sempre più incisiva nella definizione delle politiche regionali, superando una dimensione meramente consultiva.

Piacentini: “Un segnale forte per le aree interne”

A sottolineare la portata del provvedimento è stata la Presidente del CAL Lazio, Luisa Piacentini, che ha definito l’emendamento come una risposta concreta alle difficoltà operative che i piccoli Comuni affrontano quotidianamente, soprattutto nelle aree montane e interne.

Scuola e servizi come presidio territoriale

Secondo Piacentini, l’investimento sul trasporto scolastico rappresenta uno strumento essenziale per garantire il diritto allo studio e per sostenere la tenuta sociale di territori spesso penalizzati dalla carenza di servizi e risorse.

Florenzani: “Dalla rappresentanza all’incidenza reale”

Nel corso della seduta è intervenuto anche il Vicepresidente del CAL, Giammarco Florenzani, che ha espresso apprezzamento per il metodo di lavoro adottato e per il risultato ottenuto.

Il valore del metodo istituzionale

Florenzani ha evidenziato come il confronto costante tra CAL e Regione abbia consentito di trasformare le istanze degli enti locali in un intervento finanziario concreto, rafforzando la credibilità e il ruolo dell’organo.

L’intervento dell’Assessore Righini e la visione regionale

Nel suo intervento in aula, l’Assessore Giancarlo Righini ha richiamato il senso politico dell’azione intrapresa, sottolineando come il lavoro svolto miri a garantire la coesione sociale e territoriale dell’intera regione.

Risorse per i Comuni e riequilibrio territoriale

Righini ha illustrato il quadro più ampio degli interventi regionali, richiamando le risorse del Fondo di Coesione regionale, pari a 486 milioni di euro, destinate a essere redistribuite sui territori senza generare nuovo debito per l’amministrazione regionale.

Il tema della partecipazione politica

Nel suo intervento conclusivo, la Presidente Piacentini ha richiamato l’attenzione sull’importanza della partecipazione istituzionale all’interno del CAL, esprimendo rammarico per l’assenza di una parte delle forze di opposizione durante una seduta di particolare rilevanza.

Un’occasione di confronto per tutti i territori

Pur prendendo atto delle assenze, Piacentini ha ribadito che il valore della seduta resta intatto, trattandosi di un passaggio che segna un avanzamento concreto del ruolo del CAL nella costruzione delle politiche regionali.

Un nuovo capitolo per le autonomie locali nel Lazio

La presenza delle principali rappresentanze degli enti locali del Lazio ha confermato la centralità dell’appuntamento. In una fase storica complessa per i piccoli centri, il Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio dimostra di poter incidere realmente sulle scelte strategiche regionali.

Un passaggio che apre una nuova fase nel rapporto tra Regione e autonomie locali, rafforzando il ruolo del CAL come soggetto attivo e riconosciuto nel governo del territorio.