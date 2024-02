Bimba attaccata da cani, in condizioni stazionarie dopo intervento di 5 ore - avvisatore.it

Condizioni stazionarie per la bimba aggredita dai cani ad Anguillara Sabazia

Le condizioni della piccola di due anni aggredita dai cani ad Anguillara Sabazia, vicino Roma, sembrano essere stabili rispetto alla giornata precedente. Dopo un complesso intervento chirurgico che ha richiesto più di 5 ore per trattare le gravi lesioni alla testa, al viso e agli arti, la bambina è attualmente ricoverata nella Terapia Intensiva Pediatrica dell’Ospedale Gemelli, sotto la direzione del professor Giorgio Conti. Al momento, la bambina è mantenuta in uno stato di sedazione profonda e la prognosi rimane riservata.

L’intervento multispecialistico e la situazione attuale

Durante l’intervento chirurgico, è stato necessario l’intervento di diversi specialisti per curare le lesioni riportate dalla piccola. Il team medico multidisciplinare ha lavorato con precisione e tempestività per garantire le migliori cure possibili alla paziente. Attualmente, la bambina è monitorata costantemente nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, dove riceve le cure necessarie per il suo recupero.

La bimba di due anni è stata vittima di un’aggressione da parte di cani ad Anguillara Sabazia

L’intervento chirurgico ha richiesto oltre 5 ore e ha coinvolto diversi specialisti

Attualmente la bambina è ricoverata in Terapia Intensiva Pediatrica e la prognosi è riservata

La situazione in costante monitoraggio

La situazione della piccola vittima dell’aggressione da parte dei cani è costantemente monitorata dal team medico dell’Ospedale Gemelli. Gli sforzi sono concentrati sul garantire il benessere della bambina e sull’assicurarsi che riceva le cure più adeguate per il suo stato. La famiglia della piccola è affiancata e supportata in questo momento delicato, mentre la comunità locale segue con apprensione l’evolversi della situazione.

La bimba aggredita dai cani ad Anguillara Sabazia si trova attualmente in Terapia Intensiva Pediatrica, sotto la stretta osservazione del team medico del Gemelli, mentre la prognosi rimane riservata.

About The Author