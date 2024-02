Bimba di 2 anni e la nonna gravemente ferite dagli attacchi dei cani domestici ad Anguillara

Bimba di 2 anni aggredita da cani a Anguillara Sabazia

Una tragica aggressione si è verificata oggi, 16 febbraio, in un’abitazione di Anguillara Sabazia, nei pressi di Roma. Una bimba di soli 2 anni è stata attaccata da due cani, uno dei quali un pastore tedesco, mentre si trovava a casa dei nonni. La nonna, proprietaria degli animali, è stata coinvolta nell’incidente e entrambe sono state trasportate d’urgenza in ospedale.

La piccola è stata elitrasportata in gravi condizioni al Policlinico Gemelli, dove attualmente si trova in prognosi riservata. Nel frattempo, la nonna è stata ricoverata all’ospedale San Camillo. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri di Bracciano, insieme alla Polizia Locale, ai vigili del fuoco e al servizio di emergenza sanitaria 118.

Indagini in corso per l’aggressione dei cani

Le autorità competenti hanno avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto. Al momento, non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato all’aggressione dei cani. Saranno necessari ulteriori accertamenti per comprendere se ci siano state eventuali negligenze o responsabilità da parte dei proprietari degli animali.

La sicurezza dei cittadini, soprattutto dei più vulnerabili come i bambini, è una priorità assoluta. È fondamentale che vengano prese tutte le misure necessarie per evitare incidenti di questo genere in futuro. Sarà compito delle autorità competenti valutare se siano necessarie modifiche alle normative vigenti o se siano richieste azioni specifiche per garantire la sicurezza delle persone.

La comunità si stringe attorno alla famiglia

L’aggressione dei cani ha scosso profondamente la comunità di Anguillara Sabazia. Molti residenti si sono mostrati solidali con la famiglia colpita da questa tragedia. È importante che la comunità si unisca per offrire supporto e conforto in un momento così difficile.

Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e fornendo assistenza alla famiglia coinvolta. È fondamentale che vengano prese tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire futuri incidenti simili.

La vicenda dell’aggressione dei cani a Anguillara Sabazia è ancora in corso di sviluppo e saranno necessari ulteriori accertamenti per comprendere appieno quanto accaduto. La nostra speranza è che la piccola vittima e la nonna possano riprendersi completamente e che vengano adottate le misure necessarie per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro.

