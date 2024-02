Bimba di 2 anni gravemente ferita dall’aggressione dei cani della nonna

Bimba di due anni e nonna aggredite da cani a Anguillara Sabazia

Una bimba di due anni e la sua nonna sono state aggredite da due cani, tra cui un pastore tedesco, nella località di Anguillara Sabazia, vicino a Roma. L’incidente ha portato la bimba a essere trasportata in elicottero dal 118 al Policlinico Gemelli, con una prognosi riservata a causa delle ferite riportate.

Aggressione avvenuta a casa dei nonni

L’aggressione si è verificata presso la casa dei nonni della bambina, che si stavano prendendo cura di lei mentre i genitori erano al lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bracciano, i forestali e la polizia locale. Anche l’anziana nonna è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Situazione in corso di indagine

Al momento, le autorità stanno indagando sull’incidente per determinare le circostanze esatte dell’aggressione e per valutare eventuali responsabilità. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni di salute della bimba e della nonna. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: ANSA

