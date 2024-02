Biondo (Uil): Data importante per l’Aeroporto dello Stretto, la Calabria si promuova all’estero

Rilancio dell’Aeroporto dello Stretto: Prospettive e Sfide

Santo Biondo, segretario regionale Uil Calabria, ha evidenziato l’importanza del rilancio dell’aeroporto dello Stretto durante il convegno “Il Sistema aeroportuale dello Stretto: quali prospettive?” presso Palazzo S. Giorgio a Reggio Calabria. Questo evento ha sottolineato il cambiamento di rotta rispetto al fallimento del 2016, aprendo a nuove opportunità per lo sviluppo regionale.

La Calabria e le Risorse delle Politiche di Coesione

Secondo Santo Biondo, il presidente Occhiuto ha lavorato costantemente per questo obiettivo negli ultimi anni, dimostrando impegno e dedizione. La Calabria, destinataria delle risorse delle Politiche di Coesione, si trova in una situazione sociale ed economica che necessita di un sostegno concreto per garantire la continuità territoriale. Tuttavia, il segretario regionale Uil sottolinea la necessità di guardare oltre il 2026 e di pianificare a lungo termine per assicurare una ripartenza efficace. Con oltre un milione e seicentomila residenti, la sostenibilità dei tre aeroporti calabresi potrebbe essere un punto critico, spingendo la regione a promuoversi a livello internazionale per attrarre nuovi flussi turistici e sfruttare appieno il suo potenziale.

Promozione Turistica e Sviluppo Economico

Per Santo Biondo, la Calabria ha un grande potenziale turistico che deve essere valorizzato attraverso strategie di promozione mirate. Attrarre nuovi visitatori e investimenti è fondamentale per garantire una crescita economica sostenibile nel lungo periodo. La regione dovrà concentrarsi non solo sul consolidamento dei suoi aeroporti, ma anche sull’attrattiva di nuovi settori e opportunità che possano contribuire alla diversificazione dell’economia locale. Solo così la Calabria potrà affrontare le sfide future e consolidare il proprio ruolo nel panorama nazionale e internazionale.

In conclusione, il rilancio dell’aeroporto dello Stretto rappresenta una tappa fondamentale per lo sviluppo della Calabria, ma è solo l’inizio di un percorso più ampio che richiederà impegno, visione e collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità locali. La regione ha di fronte a sé sfide importanti, ma anche opportunità uniche che potranno trasformare il suo futuro e garantire una crescita sostenibile e inclusiva per tutti i suoi abitanti.

