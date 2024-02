Blinken a Netanyahu: Impegno per i bambini di Gaza

Blinken e Netanyahu discutono della situazione a Gaza

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha incontrato il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, per discutere della situazione a Gaza. Durante l’incontro, Blinken ha espresso il suo sconcerto per gli eventi che si sono verificati il 7 ottobre e si è impegnato a fare tutto il possibile per evitare che ciò si ripeta. Ha sottolineato che molte famiglie innocenti, che non hanno alcun legame con Hamas, sono state colpite dagli attacchi. Netanyahu ha risposto che la colpa è di Hamas, che si nasconde tra i civili.

Nuovi sforzi per il rilascio degli ostaggi

Durante l’incontro, Blinken e Netanyahu hanno discusso dei nuovi sforzi per il rilascio di tutti gli ostaggi ancora detenuti da Hamas. Inoltre, hanno sottolineato l’importanza di aumentare l’assistenza umanitaria per i civili sfollati a Gaza. Il dipartimento di Stato ha reso noto che c’è ancora molto lavoro da fare per raggiungere un accordo che porti al rilascio degli ostaggi, ma entrambi i paesi sono concentrati su questo obiettivo. Blinken ha dichiarato che Stati Uniti ed Israele stanno studiando attentamente la proposta di Hamas.

Gli ex ostaggi chiedono la liberazione dei rapiti

Nel frattempo, in Israele, gli ex ostaggi stanno facendo pressioni su Netanyahu affinché si adoperi per la liberazione degli ostaggi. Durante una conferenza stampa, Adina Moshe, una delle ex ostaggi, si è rivolta direttamente a Netanyahu, dicendo che il destino degli ostaggi è nelle sue mani. Aloni Cunio, un’altra ex ostaggio, ha sottolineato l’importanza di salvare le vite degli ebrei e ha implorato un accordo per la liberazione degli ostaggi. Sahar Calderon, una sedicenne visibilmente commossa, ha chiesto di riabbracciare suo padre, ancora ostaggio a Gaza.

Questo incontro tra Blinken e Netanyahu rappresenta un passo importante nella ricerca di una soluzione per la crisi a Gaza. Sia Stati Uniti che Israele sono determinati a lavorare insieme per raggiungere il rilascio degli ostaggi e fornire assistenza umanitaria ai civili colpiti dal conflitto. Resta da vedere se questi sforzi porteranno a risultati concreti, ma entrambi i paesi sono impegnati a fare tutto il possibile per risolvere la situazione.

