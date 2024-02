“Blitz Ultima generazione protegge la teca di Venere agli Uffizi”

La protesta alla Galleria degli Uffizi: la Venere di Botticelli coperta da immagini delle alluvioni

Nel pomeriggio di ieri, un gruppo di attivisti del movimento Ultima generazione ha portato avanti una protesta alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Il loro obiettivo era attirare l’attenzione sulle conseguenze dei cambiamenti climatici, in particolare sulle alluvioni che hanno colpito Campi Bisenzio nel novembre 2023. Per farlo, hanno coperto la celebre opera d’arte “La Nascita di Venere” di Sandro Botticelli con immagini delle alluvioni, attaccate con scotch di carta alla teca di vetro che protegge il dipinto.

Accuse e conseguenze della protesta

I militanti sono stati denunciati per riunione in luogo pubblico non preavvisata e interruzione di pubblico servizio. I tre denunciati, tutti italiani e con un’età compresa tra i 31 e i 33 anni, sono stati portati in caserma dai carabinieri. Tuttavia, non sono stati riportati danni né alla Venere di Botticelli né al vetro della teca che la protegge.

Il messaggio dei manifestanti

Gli attivisti hanno voluto sottolineare l’importanza di stanziare fondi per la riparazione dei danni causati dalle catastrofi climatiche. A tal proposito, hanno steso uno striscione con la scritta “Fondo riparazione 20 miliardi per riparare i danni delle catastrofi climatiche – ultima generazione.it” sul pavimento della sala. La loro azione ha attirato l’attenzione dei visitatori e del personale del museo, che ha dovuto far uscire i turisti, spegnere le luci e chiudere la sala.

In conclusione, la protesta alla Galleria degli Uffizi ha portato alla copertura della Venere di Botticelli con immagini delle alluvioni di Campi Bisenzio. Gli attivisti di Ultima generazione hanno voluto richiamare l’attenzione sui danni causati dai cambiamenti climatici e sulla necessità di stanziare fondi per la riparazione. Nonostante le accuse e l’intervento delle forze dell’ordine, l’opera d’arte e la sua teca di vetro non hanno subito danni.

