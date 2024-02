Blocco A14: 200 trattori paralizzano casello nel Bolognese

Presidio di agricoltori blocca casello autostradale dell’A14 a Castel San Pietro Terme

Circa duecento trattori sono schierati davanti al casello autostradale dell’A14 a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, bloccando lo svincolo. Gli agricoltori, con bandiere tricolori e striscioni, hanno organizzato un presidio per protestare contro le politiche agricole del governo. I mezzi in protesta non permettono l’accesso all’autostrada, creando disagi per i viaggiatori.

Una protesta agricola che continua

Il presidio degli agricoltori, che si era già riunito ieri sul tratto esterno al casello, continua anche oggi. Gli agricoltori sono determinati a far sentire la loro voce e a ottenere un cambiamento nelle politiche agricole del governo. La presenza di bandiere tricolori e striscioni testimonia l’unità e la determinazione del movimento.

Le richieste degli agricoltori

Gli agricoltori protestano per chiedere un maggiore sostegno alle imprese agricole e una revisione delle politiche agricole del governo. Mario Rossi, uno degli agricoltori presenti al presidio, ha dichiarato: “Chiediamo un’attenzione maggiore alle nostre esigenze e una politica agricola che ci supporti veramente. Vogliamo essere ascoltati e avere un futuro sicuro per le nostre imprese”. Gli agricoltori chiedono anche una riduzione della burocrazia e una semplificazione delle procedure amministrative per agevolare il lavoro nelle campagne.

