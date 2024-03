Bluey: un’avventura magica in arrivo su Disney+ ad aprile

Nuove Avventure in Arrivo

Ad aprile, il mondo di Bluey si espanderà con l’arrivo di due nuovi episodi carichi di emozioni e divertimento per i piccoli spettatori. La famosa serie dedicata ai bambini in età prescolare vedrà la sua protagonista, la vivace cagnolina azzurra Bluey, insieme alla sua adorabile famiglia composta da sua sorella Bingo, papà Bandit e mamma Chili, incantare di nuovo i cuori dei fan di tutto il mondo. I nuovi episodi saranno in anteprima mondiale il 7 e il 14 aprile su Disney+, Disney Channel, Disney Junior e ABC.

Un’Avventura Spettrale e un Matrimonio Indimenticabile

Il primo episodio, intitolato “Cesta fantasma“, regalerà ai telespettatori un’interpretazione magica di Bluey e Bingo nei panni delle anziane Janet e Rita. Un’emozionante avventura che promette di far sorridere grandi e piccini con le sue situazioni esilaranti.

Il secondo episodio, “Il cartello“, annunciato come un evento speciale, sarà la puntata più lunga di tutta la serie. Nel trailer rilasciato da BBC Studios Kids and Family, assistiamo alla celebrazione di un matrimonio che coinvolge l’intera famiglia di cagnolini insieme a parenti e amici. L’episodio si prospetta ricco di emozioni, romanticismo, risate e persino di qualche lacrima commovente che farà vibrare gli animi degli spettatori.

Successo Globale e Riconoscimenti

Bluey continua a conquistare il cuore di pubblico e critica, affermandosi come un successo globale. Negli Stati Uniti, è stata la seconda serie televisiva più vista dell’anno precedente, con un record di 43,9 miliardi di minuti di visione, raddoppiando il risultato dell’anno precedente. La serie australiana ha ricevuto numerosi prestigiosi riconoscimenti, tra cui un Bafta Children and Young People Award, un Emmy e un quinto consecutivo AACTA Best Children’s Programme award. Il creatore della serie, Joe Brumm, il regista Richard Jeffery e lo studio di produzione pluripremiato Ludo Studio sono al timone di questa incredibile avventura televisiva che continua a catalizzare l’attenzione di milioni di fan in tutto il mondo.