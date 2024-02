Boccia del Pd lancia una campagna referendaria contro l’Autonomia

Il Pd critica l’autonomia differenziata: “Speriamo non diventi legge”

Il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo all’autonomia differenziata durante un incontro organizzato dalla Cgil a Bari. Boccia ha affermato che il partito ha utilizzato tutti gli strumenti democratici a sua disposizione per fermare questa proposta di legge, che è stata tenuta in Senato per nove mesi. Ha anche sottolineato che la destra è andata avanti con questa proposta grazie a uno scambio politico.

La mancanza di dignità e orgoglio degli eletti al Sud preoccupa il Pd

Boccia ha espresso la sua preoccupazione per la mancanza di dignità e orgoglio da parte degli eletti al Sud appartenenti a Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Ha dichiarato che spera che la situazione cambi a Montecitorio, poiché al Senato questi partiti hanno votato contro gli interessi del Sud e delle aree più povere del Paese.

Il Pd si oppone all’autonomia differenziata e spera in un cambiamento a Montecitorio

Il Pd continua a opporsi all’autonomia differenziata e spera che questa proposta di legge non diventi mai effettiva. Boccia ha dichiarato che il partito ha fatto tutto il possibile per fermare questa proposta, ma la destra è riuscita a farla passare grazie a uno scambio politico. Il Pd è preoccupato per la mancanza di dignità e orgoglio degli eletti al Sud appartenenti a Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e spera che la situazione cambi a Montecitorio.

