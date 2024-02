Bologna: Incidenti stradali diminuiti del 16% in un mese grazie a Città 30 - avvisatore.it

Incidenti stradali a Bologna: calo del 15,8% dopo un mese di Bologna Città 30

Dopo un mese di implementazione del progetto Bologna Città 30, il Comune ha diffuso i dati relativi agli incidenti stradali verificatisi nel periodo. I numeri confermano un calo del 15,8% degli incidenti, in particolare quelli gravi e che coinvolgono i pedoni.

Dati sulle prime quattro settimane di Bologna Città 30

Nelle prime quattro settimane di Bologna Città 30, che vanno dal 15 gennaio all’11 febbraio 2024, si sono verificati complessivamente 186 incidenti sulle strade urbane di Bologna. Di questi, uno è stato mortale, 122 hanno causato feriti (per un totale di 144 persone ferite), nessuno ha provocato feriti in prognosi riservata e 63 non hanno causato feriti.

Confronto con gli incidenti del 2023

Nel corso dell’anno 2023, il totale degli incidenti stradali a Bologna è stato di 221. Di questi, tre sono stati mortali, 139 hanno causato feriti (per un totale di 178 persone ferite), uno ha provocato un ferito in prognosi riservata e 78 non hanno causato feriti.

Secondo i dati forniti dal Comune, si può quindi affermare che dopo un mese di Bologna Città 30 si è registrato un calo significativo degli incidenti stradali nella città. In particolare, il numero di incidenti gravi e quelli che coinvolgono i pedoni è diminuito in modo significativo.

L’iniziativa Bologna Città 30, che prevede il limite di velocità di 30 km/h sulle strade urbane, sembra quindi avere un impatto positivo sulla sicurezza stradale. Il Comune continuerà a monitorare i dati relativi agli incidenti per valutare l’efficacia del progetto nel lungo termine.

Come sottolineato dal Comune, è importante ricordare che la sicurezza stradale è una responsabilità di tutti i cittadini. Rispettare i limiti di velocità e adottare comportamenti prudenti sulla strada sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

In conclusione, i dati forniti dal Comune confermano un calo degli incidenti stradali a Bologna dopo un mese di Bologna Città 30. Questo risultato positivo è un incoraggiamento a proseguire gli sforzi per migliorare la sicurezza stradale nella città.

