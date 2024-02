Bono critica Israele, Roger Waters lo definisce “Stronzo”

Roger Waters critica Bono Vox per i suoi commenti su Israele

Il Roger Waters dei Pink Floyd ha preso di mira il frontman degli U2, Bono Vox, definendolo “disgustoso” e “enorme stronzo” per i suoi recenti commenti a favore di Israele. Durante un concerto degli U2 a Las Vegas, Bono ha reso omaggio alle vittime dell’attacco al festival musicale israeliano Supernova del 7 ottobre.

Bono ha introdotto la canzone ‘Pride (In The Name Of Love)’ dicendo: “Alla luce di ciò che è successo in Israele e a Gaza, una canzone sulla non violenza suona persino ridicola, ma le nostre preghiere sono sempre state per la pace e per la non violenza… Ma i nostri cuori e la nostra rabbia, sapete dove vanno a parare“. Ha poi dedicato un tributo speciale alle vittime dell’attacco, modificando il testo della canzone in: “Mattina presto, 7 ottobre, il sole sta sorgendo nel cielo del deserto…Stelle di David“.

Waters critica duramente i commenti di Bono

In una recente intervista ad ‘Al Jazeera’, Roger Waters ha espresso il suo dissenso nei confronti dei commenti di Bono. Ha dichiarato: “Mia madre mi diceva che, di fronte a problemi difficili, la prima cosa da fare è leggere, leggere, leggere, leggere. Poi, la parte successiva è facile: fare la cosa giusta“. In modo diretto e senza mezzi termini, ha aggiunto: “Chiunque conosca Bono dovrebbe andare a prenderlo per le caviglie e scuoterlo…fino a quando non smetterà di essere un enorme stronzo“.

Reazioni contrastanti nel mondo della musica

Le dichiarazioni di Roger Waters hanno suscitato reazioni contrastanti nel mondo della musica. Mentre alcuni sostengono la libertà di espressione e il diritto di critica, altri ritengono che le parole usate siano eccessive. La polemica tra i due artisti sembra destinata a continuare, alimentando il dibattito su questioni politiche e sociali sempre più scottanti.

