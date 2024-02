Bono degli U2 omaggia Navalny: richiesta speciale al pubblico

Bono omaggia Alexei Navalny durante concerto a Las Vegas

Il celebre cantante Bono, frontman degli U2, ha reso omaggio ad Alexei Navalny, l’oppositore russo deceduto in carcere all’età di 47 anni, durante un concerto allo Sphere di Las Vegas. Durante l’esibizione, Bono ha espresso il suo sostegno alla lotta per la libertà in un discorso carico di significato. In un video diffuso su X, il cantante ha dichiarato:

“La settimana prossima saranno due anni dall’invasione dell’Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin. Per queste persone, la libertà non è solo una parola in una canzone. Per queste persone, la libertà rappresenta il valore più alto al mondo. Gli ucraini combattono e sacrificano le proprie vite per difenderla. Alexei Navalny ha scelto di rinunciarvi pur di difenderla. Putin non avrebbe mai pronunciato il suo nome. Quindi, ho pensato che questa notte, come sostenitori della libertà, dobbiamo non solo ricordarlo, ma pronunciarlo: Alexei Navalny, Alexei Navalny, Alexei Navalny*.”

Un momento di riflessione e solidarietà

Le parole di Bono hanno suscitato un momento di riflessione e solidarietà tra il pubblico presente al concerto. Il cantante ha sottolineato l’importanza di non dimenticare il coraggio e la determinazione di chi lotta per la libertà, nonostante le avversità. Il suo appello a pronunciare il nome di Alexei Navalny è stato accolto con partecipazione e rispetto da parte degli spettatori, che hanno seguito il suo gesto con emozione e consapevolezza.

Un tributo significativo alla figura di Navalny

Il tributo reso da Bono a Alexei Navalny rappresenta un gesto significativo di solidarietà e memoria nei confronti dell’oppositore russo. Attraverso le sue parole, il cantante ha voluto onorare il coraggio e la determinazione di chi lotta per la libertà, mettendo in luce l’importanza di difendere i valori fondamentali anche in situazioni difficili. Il suo gesto ha contribuito a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di ricordare e sostenere coloro che sacrificano la propria libertà per difendere ideali universali di giustizia e democrazia.

About The Author