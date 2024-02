Bonus psicologo fino a 1.500 euro: domande online aperte dal 18 marzo

Nuovo Contributo per Sessioni di Psicoterapia: Come Richiederlo

Il Ministero della Salute ha annunciato che dal 18 marzo 2024 è possibile presentare la richiesta online del Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Questo beneficio è destinato ai cittadini con un Isee non superiore ai 50mila euro. Le domande potranno essere inviate fino al 31 maggio 2024, e successivamente verranno elaborate le graduatorie in base alle risorse disponibili, dando priorità alle persone con Isee più basso.

Le istruzioni per accedere al beneficio sono contenute nella Circolare Inps n. 34 del 15 febbraio 2024.

È necessario disporre delle credenziali Spid, Cie o Cns per inoltrare la domanda.

La richiesta deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso diverse modalità indicate dal ministero.

Modalità di Presentazione della Domanda

Secondo quanto riportato sul sito del ministero, per accedere al beneficio è necessario presentare la domanda tramite il servizio online “Contributo sessioni psicoterapia” sul sito www.inps.it. È possibile utilizzare le credenziali Spid di livello 2 o superiore, la Carta di identità elettronica (Cie) 3.0 o la Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa, è possibile contattare il Contact Center Integrato ai numeri verdi 803.164 o 06 164.164 per ricevere assistenza.

Le istruzioni dettagliate sono disponibili sul sito del ministero della Salute.

È stato esteso a 270 giorni il tempo per utilizzare il contributo rispetto all’anno precedente.

Sono stati aumentati gli importi del contributo in base all’Isee del richiedente.

Importi e Requisiti del Contributo

Il contributo varia in base all’Isee del richiedente: per un Isee inferiore a 15mila euro, il beneficio può arrivare fino a 50 euro per seduta, con un importo massimo di 1.500 euro per beneficiario. Per un Isee compreso tra 15mila e 30mila euro, il contributo massimo è di mille euro, mentre per un Isee tra 30mila e 50mila euro, il massimo è di 500 euro per beneficiario. Questo beneficio è stato introdotto dal decreto legge n.228 del 30 dicembre 2021 e finanziato per gli anni successivi da disposizioni legislative successive.

Il contributo è erogato in base ai requisiti stabiliti dal decreto del ministro della Salute.

È importante rispettare i termini e le modalità indicate per presentare la domanda.

Il ministero della Salute ha fornito chiarimenti dettagliati sulle modalità di accesso al contributo.

About The Author