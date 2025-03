Ultimo aggiornamento il 25 Marzo 2025 by Emiliano Belmonte

Boscomar a Expocook 2025: il Quercetto tra i protagonisti della fiera dedicata alla ristorazione

Roma, 25 marzo 2025 – Expocook, tra gli appuntamenti più rilevanti per il settore della ristorazione e delle tecnologie alimentari, arriva per la prima volta a Roma, dopo otto edizioni svoltesi a Palermo. Da domenica 23 a mercoledì 26 marzo, oltre 250 aziende si incontrano a Fiera Roma per valorizzare il meglio dell’agroalimentare italiano.

Tra gli espositori anche Boscomar, azienda specializzata nella coltivazione e lavorazione di funghi e specialità del sottobosco. In particolare, l’azienda presenta al pubblico il Quercetto, uno shiitake italiano prodotto con metodi naturali e tracciabili.

«Siamo felici di partecipare a un’edizione così strategica per il nostro settore. Expocook ci permette di confrontarci con professionisti, buyer e ristoratori, e di far conoscere la nostra filiera fondata su qualità e sostenibilità», commentano da Boscomar.

Il Quercetto: lo shiitake italiano coltivato naturalmente

Il Quercetto si sta affermando come uno degli ingredienti più apprezzati tra gli chef e gli appassionati di cucina. Coltivato in Italia senza l’uso di sostanze chimiche, si distingue per il suo gusto ricco, la consistenza carnosa e la versatilità in cucina.

Presso lo stand Boscomar, aperto ogni giorno dalle 10:00 alle 18:00, sarà possibile assaggiare i prodotti, incontrare il team dell’azienda e approfondire i processi di produzione.

Showcooking con Alessandro Circiello

Tra gli appuntamenti più attesi, lo showcooking dello chef Alessandro Circiello, in programma mercoledì 26 marzo alle ore 11:00. Durante l’evento, lo chef realizzerà una ricetta che vede protagonista proprio lo shiitake italiano firmato Boscomar.

Expocook 2025: numeri e novità

L’edizione 2025 di Expocook si sviluppa su una superficie di 25.000 metri quadrati, articolata in 2 padiglioni e 12 aree tematiche dedicate ai diversi comparti del food, della ristorazione e dell’ospitalità.

L’evento gode del patrocinio di numerose istituzioni, tra cui: