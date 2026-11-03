Boxe, dalla collaborazione tra Everlast e Michelin nuove scarpe per il ring

Ultimo aggiornamento il 3 Novembre 2026 by Emiliano Belmonte

Le Elite Boxing Shoes integrano una suola tecnica sviluppata per accompagnare i movimenti dei pugili. Il modello punta su aderenza, flessibilità e sostegno della caviglia.

Roma, 3 novembre 2026 – Nuove soluzioni tecnologiche per le calzature da pugilato. Dalla collaborazione tra Everlast e Soles by Michelin nascono le Elite Boxing Shoes, scarpe progettate per rispondere alle esigenze di movimento degli atleti sul ring, con particolare attenzione alla stabilità, all’aderenza e alla flessibilità.

Il progetto mette insieme le competenze di Everlast nel mondo della boxe e quelle di Soles by Michelin nello sviluppo di suole tecniche. L’obiettivo è intervenire su uno degli aspetti fondamentali della disciplina: il gioco di gambe, che richiede spostamenti rapidi, cambi di direzione e controllo dell’equilibrio.

Everlast e Michelin, una suola progettata per i movimenti della boxe

La principale caratteristica delle Elite Boxing Shoes riguarda la suola Michelin, sviluppata con un battistrada dalla scolpitura circolare. Questa configurazione è studiata per favorire gli spostamenti laterali, frequenti durante gli allenamenti e i combattimenti.

L’ampia superficie di contatto è pensata per contribuire all’aderenza e alla durabilità della calzatura, mentre le scanalature di flessione permettono alla suola di seguire i movimenti naturali del piede.

Un ruolo importante è affidato anche alla mescola specifica per superfici indoor, caratterizzata da proprietà antiscivolo e non-marking. Il materiale è progettato per offrire aderenza sulle superfici piane e regolari, evitando al tempo stesso di lasciare segni sulle pavimentazioni.

Le diverse soluzioni tecniche sono state sviluppate per bilanciare flessibilità, sostegno e resistenza nel tempo.

Scarpe da pugilato Elite Boxing Shoes: tomaia leggera e supporto alla caviglia

Accanto alla suola, il modello presenta una tomaia leggera e una struttura high-top, con un profilo alto che avvolge la caviglia.

È presente inoltre un cinturino aggiuntivo, pensato per offrire maggiore supporto durante gli spostamenti e i cambi di direzione.

Le calzature sono destinate sia all’attività in palestra sia all’utilizzo sul ring e vengono proposte nelle taglie junior e adulto.

L’innovazione delle calzature sportive applicata al pugilato

La collaborazione tra Everlast e Soles by Michelin si inserisce nell’ambito dello sviluppo di attrezzature sportive che tengono conto delle caratteristiche specifiche delle diverse discipline.

Nella boxe, il controllo della posizione e la capacità di muoversi rapidamente rappresentano elementi essenziali tanto nella fase offensiva quanto in quella difensiva. Per questo motivo, la progettazione delle scarpe si concentra anche sulla risposta della suola durante gli spostamenti laterali e le rotazioni del piede.

Nel caso delle Elite Boxing Shoes, il lavoro tecnico riguarda soprattutto il disegno del battistrada, la flessibilità della struttura e la scelta dei materiali destinati al contatto con il pavimento.

Elite Boxing Shoes, quanto costano le nuove scarpe Everlast e Michelin

Le Elite Boxing Shoes sono proposte al prezzo di 110 euro e sono disponibili nelle taglie junior e adulto.

Le caratteristiche del modello sono illustrate sul sito ufficiale Everlast.