Brad Pitt e George Clooney: Fratelli del Vino e dello Schermo

Il Nobile Idillio in Provenza di George e Amal Clooney

George e Amal Clooney incantano il mondo con i loro trascorsi nella pittoresca Provenza. La coppia affascina grazie alla scoperta dell’amore per questa regione del Sud della Francia, sorpassando persino il celebre Lago di Como. Le immagini di George e Amal a Domaine du Canadel, prestigiosa tenuta acquistata nel luglio 2021, stregano gli appassionati di bellezze paesaggistiche. Con una villa del XVIII secolo splendidamente restaurata, una piscina serena, campi da tennis e da bocce, giardini curati e un vigneto a perdita d’occhio, il posto si rivela un paradiso di 425 acri.

George Clooney e il Nobile Liquore: L’arte dei Vigneti con Brad Pitt e George Lucas

Il vigneto di Domaine du Canadel, curato con passione dall’esperto enologo Laurence Berlemont, costituisce il gioiello di questa residenza da sogno. Berlemont, già artefice di vini rinomati per le stelle di Hollywood come Brad Pitt e Angelina Jolie al Miraval, dimostra ora la sua maestria con i Clooney. A meno di mezz’ora di auto da Domaine du Canadel si trova Château Miraval, dimora di Pitt e Jolie, e a poca distanza si erge Château Marguï di George Lucas. Quest’ultimo, noto per il suo Pinot Nero al Skywalker Ranch, si unisce alla lista di celebrità vinicole provenzali, affiancato da Tony Parker ed il creativo John Malkovich con la sua Les Quelles de la Coste.

Brad Pitt: Maestro del Vino, Consigliere e Amico per George Clooney

Le voci sul coinvolgimento di George Clooney nella produzione dei suoi vini, sotto l’occhio vigile di Berlemont, suscitano interesse e curiosità. Il confronto con la sua co-star e amico Brad Pitt, esperto nel settore vinicolo con il celebre Château Miraval, potrebbe aver influito sul desiderio di Clooney di esplorare quest’arte in prima persona. George, con il suo palato raffinato e umiltà sorprendente, offre il suo contributo in vigna per la creazione di un bianco e un rosé di prestigio, destinati al Domaine du Canadel. Il mondo attende con trepidazione il debutto sul mercato di questi vini DOC Coteaux Varois en Provence, simbolo dell’unione tra due icone dello schermo e del buon gusto enologico.